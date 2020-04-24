金正恩傳因過胖接受心臟手術　魚子醬是禍首？

近日，朝鮮最高領導人金正恩的健康問題受各界關注。媒體盛傳金正恩因「手術失敗而性命危在旦夕」。不過，中韓媒體及《朝中社》皆先後發消息「闢謠」。金正恩至今情況依然未明，其身體狀況一向令人擔憂。據聞，他的日常飲食奢華，尤愛吃魚子醬──這種矜貴的食材盡顯權貴象徵。不過，吃得多，心臟很容易出問題。

古希臘哲學家亞里士多德曾經記載過有關魚子醬的描述。他指出，魚子醬是一種唯饗皇家貴族之矜貴食材，乃地位和身份的象徵。

魚子醬是由鱘魚卵所製成，從取出魚卵到最終完成品，當中經過約十多道工序。影響品質的最關鍵因素，當然是原材料鱘魚的品種。

魚子醬的魚子，即是鱘魚卵。（Getty Images）

目前全球有27種已知的鱘魚品種。不過，當中蘊含珍貴魚子的最上等野生鱘魚種類必數裏海海域中的三種：Beluga、Osetra、Sevruga。所以裏海北岸的俄羅斯及南岸的伊朗生產的優質魚子醬，價值最高，過往在高峰時曾佔全球產量超過九成。

金正恩愛吃的高級魚子醬，便是主要來自裏海區域。2019年越南「特金會」後，負責金正恩及特朗普飲食的大廚接受媒體訪問，大爆金正恩特別愛好魚子醬（還有大龍蝦和鵝肝醬）。去年4月，金正恩出訪俄羅斯這個「魚子醬大國」，俄方官員得悉金正恩愛好這道菜，指定必將魚子醬放進菜單內──當然還有俄式紅菜湯和餃子。

魚子醬珍貴惹味，向來是矜貴的食材。（Getty Images）

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然而，近年來由於過度捕撈，該海域的野生鱘魚捕撈量受到限制。主要的消費市場美國也在2005年禁止入口野生魚子醬。

取而代之的，是中國浙江千島湖出產的卡露伽養殖魚子醬。它的售價亦不菲，最貴每公斤要價2萬美元。卡露伽魚子醬更曾經出現在2016年杭州二十國集團峰會，成為各國領袖共席桌上的佳餚。

現時野生鱘魚已是極度罕有，市面售賣的魚子醬很多來自人工養殖場。（Getty Images）

美國《時代》周刊曾報道，如今全球魚子醬產量已有35%來自中國。

為了讓各地的魚子醬易於追蹤其來源地，國際有一套各國認可的標籤制度，所有魚子醬產品的容器上都必須貼上編碼，表示魚子醬產品的產地及年份。

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至於香港人也愛好魚子醬。隨着養殖鱘魚的產量逐年上升，魚子醬的價錢亦隨之下降，愈來愈多人能品嚐到價廉物美的養殖魚子醬。市面上售賣的魚子醬品種繁多，有來自中國的，亦有產自俄羅斯、伊朗、法國等地，價格百樣，豐儉由人。