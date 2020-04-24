【新冠肺炎】日本輕症病人在家「等到死」　厚生省取消居家療養

日本埼玉縣4月21日和23日都有新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的輕症病人在居家療養期間逝世，厚生勞動省經考慮後決定不再讓病人在家療養。

厚生勞動大臣加藤勝信表示：「有必要預防家人間的感染，另外患者的情況亦可能會突變，所以住宿設施應對有助確保患者的安全。」

厚生勞動省原本是讓無病徵或輕症患者在住宿設施或居家療養，不過考慮到某些因素，包括埼玉縣輕症患者在居家療養時逝世的情況，厚生勞動省決定改變有關方針。

日本新冠肺炎疫情：日本厚生勞動省改變讓輕症病人居家療養的方針，埼玉縣出現在家療養期間死亡的情況是改變方針的原因之一。圖為4月22日，東京一名戴口罩女子兩個熊貓雕像的前方。（AP）

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埼玉縣出現2宗輕症患者在家死亡案例，死者均為男性。第一名死者居住在白岡市，現年50多歲。他在11日出現發燒、咳嗽和味覺異常的病徵，並於16日證實感染新冠肺炎。醫生把他判定為輕症，並讓他在家中療養。

他在家中療養期間，保健師每天都會打電話給他了解其身體狀況。他在20日晚向保健師說自己情況惡化，原定21日入院。不過他的病情突然惡化，21日送院後證實不治。

第二名死者是一名70多歲男子，居住在東松山市。他於9日確診。由於他的病情不嚴重，所以只能先在家療養，等到有病床才住院。不過他的情況在14日突然惡化，送醫治理後於23日證實死亡。

截至23日，埼玉縣還有357人在家療養。

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