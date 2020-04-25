【新冠肺炎】西班牙民眾為出街出盡法寶　帶魚「散步」失敗被逮

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西班牙政府3月14日開始實施嚴格封城，防止新冠肺炎持續擴散，但也網開一面，允許飼主帶著寵物出門散步，被悶壞的民眾也開始花招百出鑽漏洞，跟員警鬥法，只求能夠離家放風。

西國國家警察24日在Twitter發布照片，指北部洛格羅尼奧（Logroño）一位市民違反封城令，拿魚缸在街上「遛魚」，因此吃下一張罰單。早在封城令剛生效沒多久，就有人牽着狗狗玩偶外出被抓住，海外國土蘭薩羅特（Lanzarote）也有市民被逮到，在路旁人行道走來走去「遛雞」。東南部城市穆爾西亞 （Murcia）則是有人穿上恐龍裝出門，最後仍被警察逮個正着。

西國國家警察24日在Twitter發布照片，指北部洛格羅尼奧（Logroño）一位市民違反封城令，帶魚缸在街上「遛魚」，因此吃下一張罰單。（Twitter/Policía Nacional圖片）

截至25日為止，西班牙通報新冠肺炎確診案例累計達21萬9764例，另有2萬2524人死亡，均排世界第二。總理桑切斯（Pedro Sanchez）日前尋求國會同意三度展延封城令至5月9日。14歲以下兒童26日起可有條件外出，目前預期5月下旬解封。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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