二戰紀念日由9月2日修改至3日　俄羅斯推遲一天的理由是？

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）4月24日簽署法律，修改二戰勝利紀念日，由9月2日推遲至9月3日。雖然日子與中國同步，但這修改並非一定與中國相關，理由亦耐人尋味。

俄羅斯修改二戰戰勝紀念日：攝於4月14日，軍隊正駕駛坦克為慶祝5月9日歐戰勝利紀念日作彩排。但因新冠肺炎關係，勝利日閱兵被迫取消。（Getty）

長久以來，西方國家通用把二戰對日戰爭勝利紀念日（VJ Day）設定為9月2日。日本在8月15日宣布無條投降，外相重光葵代表日本天皇和政府，在9月2日於密蘇里號戰艦上簽署投降書。

至於另一個對納粹德國的歐戰勝利紀念日（VE Day），歐美把日子定為5月8日，俄羅斯則為5月9日。這一般解釋是因投降書是在5月9日零時生效，俄羅斯時區較歐美國家晚，造成紀念日日期差異。

事實在蘇聯時代，最高蘇維埃主席團通過法令，將9月3日定為對日戰爭勝利紀念日。在蘇聯老兵的紀念勳章和獎章背後標明的日期，都是寫着1945年9月3日。

但因相對於對日戰爭，歐洲戰爭才是蘇聯當年的主要戰場，因此對日戰爭紀念日漸漸跟隨着歐美國家慶祝。在2010年7月，俄羅斯聯邦委員會批准將9月2日設定為新的二戰結束紀念日。

俄羅斯修改二戰戰勝紀念日：攝於3月19日，莫斯科街上一幢蓋上了戰勝紀念75周年巨型海報的建築物。（Getty）

為何要推遲紀念日？

那為何今天要推遅一天至9月3日？其中一個較多人討論的，是9月3日與中國的抗戰勝利紀念日相同。

中國在二戰後，國民黨政府曾把9月3日定為抗戰勝利紀念日。而在中華人民共和國成立後，在1949年一度把紀念日改為8月15日，至1951年由中央人民政府政務院改訂為9月3日，直到今天。

不過，有學者認為俄羅斯政府改動日子，可能是為強調史太林（Joseph Stalin）的歷史。莫斯科國立師範大學校長助理、歷史學家斯比欽（Yevgeny Spitsyn）指出，他們希望重返史太林時代的紀念模式：「9月3日不僅是二戰結束的日子，也是蘇聯戰勝日本的日子。」

亦有學者認為這可能是為淡化別斯蘭人質危機中，俄羅斯政府處理失當的痛苦記憶。2004年9月1日，車臣分離主義武裝分子在俄羅斯一所學校挾持人質，俄羅斯政府在3日進行突襲，恐怖份子被殲滅或抓獲，但造成326名人質死亡。

同時亦有人認為是對日本強調北方四島（俄稱南千島群島）主權正當性的用意，因為在9月3日投降書生效當天，北方四島作為千島群島的一部分被蘇聯佔據。