英國99歲老兵合唱單曲熱銷8.2萬次　成為最年長流行榜冠軍歌手

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英國一名99歲二戰老兵先是以步行形式進行籌款，向醫護人員致敬，其後再以合唱歌曲行善。他已成為英國單曲排行榜最年長的榜首冠軍歌手。

圖為網上募款平台JustGiving的圖片，相中的長者就是穆爾。（JustGiving）

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穆爾（Tom Moore）演唱的You’ll Never Walk Alone，已售出8.2萬次，擊敗加拿大歌手The Weeknd的單曲，後者排行第二。

穆爾在Twitter上推文：「我們成為第一名？真的？@Michael Ball有份演唱這首榜首冠軍歌。這是棒極了，真的不可思議！」

這首單曲由穆爾與演員兼歌手Michael Ball合唱，國民保健制度（NHS）的Voice of Care Choir合唱團也有份伴唱。歌曲4月24日發布，短短48小時內已售出3.6萬次。這首2020年最暢銷單曲的所有收益，都歸於NHS Charities Together fund。

他在住所接受記者訪問時說：「今天收到多麼棒的消息。最暢銷單曲以及破紀錄——我的孫兒不相信我成為排行榜榜首的歌手！」

穆爾4月30日便滿100歲，身為二次大戰老兵的他，也成為健力士世界紀錄保持者。他的募款項目在4月21日籌得27,699,581鎊，是全球步行籌款（個人）募得最高金額的人。

他在位於貝德福德郡的家中庭院繞圈步行籌款。需要以輔助步行架協助的他，一開始只打算在走100圈為NHS籌款1000英鎊，不過隨着他的善舉廣為傳媒報道，已有逾80萬人在其籌款專頁捐款，連英國威廉王子也給予支持。他打算在4月30日生日當天繼續在庭園步行，亦繼續進行籌款。

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