每天走路30分鐘真的可以瘦　專家教可燃燒脂肪的「行路減肥法」

減重初期運動習慣難以養成？不必咬牙苦撐，只要透過走路就能達到運動效果。那麼，要成功幫助減重到底應該走多少步？每天步行30分鐘就足夠了嗎？以下Vogue為你整理出專家解答。

成功減重不只要控制飲食，還得搭配運動。然而，在網絡上看到的健身影片對於初學者或是尚未建立運動習慣的人來說往往難以堅持。在減重初期想增加運動量其實很簡單，不必跑步，只要在一天當中增加行走步數就行！那麼，要成功幫助減重到底應該走多少步？每天步行30分鐘就足夠了嗎？以下Vogue為你整理出專家解答。

每天走路30分鐘可以幫助減重

Bowflex的運動生理學家、馬拉松運動員和健身顧問，CSCS的湯姆霍蘭德（Tom Holland）說：「每天步行30分鐘絕對可以減輕體重。」步行30分鐘可以燃燒約150-200卡，具體取決於速度和體重。Gold's Gym認證的私人教練和Gold's AMP教練Jackie Vick補充說：「其中燃燒掉的部分卡路里來自脂肪，對於減肥有顯著的效果。」

想要從步行中獲得最大的卡路里消耗，專家們推薦了幾種提高強度的方法（點圖放大閱讀）：

+ 3 + 2

專家認為，保持變化是避免減肥停滯期的關鍵。也就是說，隨着身體愈強壯，我們應該變換更具有挑戰性的運動方式。Tom表示：「身體是一台非常智能的機器，隨着時間的流逝，我們會逐漸習慣施加在身上的壓力源。」必須保持變化，身體才會持續運動。而提高強度、改變路線和海拔高度都是持續減重的好方法。

一周應該走多少才能持續減重？

Tom說：「步行的最大好處是它的衝擊力小，因此可以經常做。」 如果是初學者，他建議從每周步行三至四次，每次維持30分鐘開始上手。為了獲得最大的效果，專家們都建議每周最多進行五到六次步行，並盡量安排間歇速度訓練至兩個步行路程中。

這些運動不一定要一次性完成。研究表示，將訓練分割成三個10分鐘同樣可以帶來連續30分鐘的運動效果。即使因生活忙碌無法湊出完整的運動時間也沒關係，與家人散步、遛狗都能幫助身體燃燒更多熱量，不管如何達到，只要每天維持走路30分鐘的運動量，都可以為減重帶來顯著效益。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：ＺＺＺ】