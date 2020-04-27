日本7宗教代表合體抗疫　「J家步」瀟灑合照　網民：最強僧侶戰隊

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情肆虐，不少國家都出現群聚感染的狀況，這使得醫療人員和衛生官員疲憊不堪，大眾也對疫情感到相當恐懼。對此，日本7個不同宗教和宗派的代表近期齊聚在奈良市東大寺前一同祈禱，祈求這次疫情能早日結束，而消息一出後，許多網友也紛紛留言，直呼這是最強的僧侶戰隊，展開結界抵抗病毒。

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根據「Livedoor News」報道，日本圓照寺、基督教大阪教區、高野山真言宗、京都高山寺華嚴宗、金峯山修驗本宗、神道教八幡宮、東大寺華嚴宗7個不同宗教、宗派的代表，24日在奈良市東大寺的大佛殿前舉行聯合會議，為這次疫情舉行跨宗教的祝禱活動。

各宗教、宗派代表希望透過這次祝禱為染疫而死的人真心祈禱，也祈求疫情盡快消失平息，而在會議過程中，所有代表皆互相保持2公尺的社交安全距離。

消息一出後，許多網友紛紛留言，讚嘆宗教團結的力量，「是僧侶戰隊」、「 最強結界」、「在台灣大概會變成靠緊緊拉一個布條的合照」、「每個人都很厲害，好像都可以施展魔法」、「令人感動，在這樣的時候，沒有敵人，應該共同努力實現目標」、「連者出動」、「一定要拍出偶像的氣勢嗎」。（編按：「J家步」指的是尊尼事務所藝人標誌性的走路姿勢，也被稱為「扭扭扭的風騷走位」）

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