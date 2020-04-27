【新冠肺炎・日本】飲食店提早關門　老鼠大舉出沒覓食

日本的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，全國多區商店臨時休業。北九州繁華的飲食街亦不例外，大量店舖提早關門。但亦因此令一群不速之客，在晚上大舉出沒。

新型冠狀病毒肺炎：人類減少活動，令一群依賴人類食物的老鼠無法輕鬆取得食物需外出覓食。圖為3月25日攝於馬來西亞的照片。（Getty）

日本放送協會（NHK）報道，指近日發現北九州市，JR小倉站附近的飲食街，晚上出現三五成群的老鼠。牠們在街上流竄，在垃圾堆中尋找食物，數量可達數十隻。

報道指這是因為疫情影響，晚上飲食店都提早關門，人流減少令老鼠「無畏無懼」地跑出棲息地方。同時因飲食店提早關門令食物減少，牠們需跑得更遠尋找食物，有擔心老鼠會流竄到住宅街覓食，造成鼠患。

根據全國鼠患驅除業界協議會委員長谷川力表示，牠們都是日常居住在建築物間空隙的褐鼠。谷川表示這類的事例不只在日本出現，在其他地方亦有因類似限制措施關係，老鼠從繁華商店街跑往住宅街的事件，需要調查了解情況。

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