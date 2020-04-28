如金正恩沒病危去了哪裏？　除避新冠肺炎外其實還有這幾種可能

朝鮮領導人金正恩在15日缺席祖父金日成冥誕紀念日，這天向來是朝鮮最重要的日子，也是向國內外彰顯實力的重要場合，因此金正恩未露面引發外界譁然。有關金正恩行蹤的消息四起，儼然成為近日的最大謎團之一。

金正恩也曾在2014年神隱六周，外界揣測他可能因為痛風、腳踝受傷，或因政變中遭推翻，但金正恩幾周後便拄着拐杖現身，也未對神隱多做解釋。以下為彭博社整理的五種可能性：

1. 正從手術康復

由脫北者經營的《每日朝鮮》（Daily NK）21日報道，金正恩一周前進行「心臟手術」，且現已幾乎康復。知情人士透露，金正恩在平壤郊區的香山醫療中心（Hyangsan Medical Center）接受治療，但未獲官方證實。

韓國官員稍後表示，金正恩正在朝鮮鄉下進行「正常活動」，並有貼身助手協助。韓國總統文在寅的統一外交安保特別顧問文正仁26日向霍士新聞透露，「金正恩仍活着且狀況良好」，並補充金正恩自13日以來一直待在元山（Wonsan）海邊的度假勝地，但此消息與《每日朝鮮》的訊息相矛盾。

【相關圖輯】由美國馬克薩爾科技公司（Maxar Technologies）提供的、攝於4月21日的衛星圖片顯示，一列相信是屬於朝鮮領導人金正恩的專用列車上周停在朝鮮東部沿海城市元山市。這雖然不能證明金正恩的健康狀況或是他的真實行蹤，但未視為他身在朝鮮東部的報道的佐證。（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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2. 病情危重

《每日朝鮮》報道出現數小時後，CNN報道美國正在監測金正恩術後「命危」的情報；彭博社另外報道，指美國官員獲悉金正恩病情危重，但不確定當前情況。

儘管美國總統特朗普23日駁斥CNN為「不實報道」，且是「引述舊消息」，但有關金正恩病情惡化的消息不斷在社交媒體上發酵。路透社25日引述知情人士報道，中共中央對外聯絡部23日派遣醫療團赴朝鮮診視金正恩；中國外交部發言人耿爽27日表示，僅向朝鮮提供病毒檢測試劑。

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韓國《中央日報》27日引述中國大陸一名匿名人士報道，指金正恩目前正在自我隔離。由於一名隨扈確診感染新冠病毒，金正恩正評估健康狀況，這也是中國大陸派遣50名醫療人員赴朝鮮的原因。

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4. 在軍演時受傷

各方對金正恩行蹤的猜疑反覆指向元山市東部的觀光區，這裏同時是金氏家族的度假大院、及頻繁試射飛彈的地點。美國智庫網站「北緯38度」衛星影像顯示，形似金正恩的武裝專屬列車，上周停靠在當地車站。

元山市東部海岸14日的軍事活動明顯增多，包括試射巡弋飛彈和進行戰鬥機軍演，時間點正巧是金正恩缺席太陽節的前一日。朝鮮外交部長李容浩告訴韓國《東亞日報》，金正恩可能在軍演過程中受傷。但是朝鮮軍事高層通常不會允許國家領導人近距離觀賞軍演；衛星影像顯示列車15日未出現在車站。

5. 只是想「搶眼球」博取關注

韓國國會外交事務與統一委員會主席尹相炫認為，金正恩可能設計這次失蹤，引發外界對朝鮮政權的關注。他預測，金正恩未來幾周將不得不露面，平息有關金氏政權和潛在繼任者等謠言。尹相炫27日說：「如果他未現身，問題就大了。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】