英國研究：愛喝酒女性教育程度及職位收入較高　竟與遲婚有關？

不少人喜歡在下班之後小酌一杯，派對、聚會時，總有些人特別喜歡多喝兩杯。原因無他，喜歡喝酒的人覺得酒精能讓他們短暫放鬆，調息一下疲累的心靈。經研究證實，愛喝酒的女性真的比別人聰明哦！如果你或是你的朋友也是愛喝酒的女生，就要認真看一下這次的介紹了！

英國倫敦政經學院（LSE）曾經就藉着人們的喝酒習慣與教育程度高低進行過研究，邀請了逾千位於1970年代出生的同齡男女參與研究。經過研究結果指出，教育程度較高的女生，更願意花錢在喝酒上，而且平日喝酒的機率較常人高！

研究更發現，女性喝酒的機率和她們接受的教育有關。雖然愛喝酒的男性，也有顯示出有高教育程度，但卻不及女性數據顯著。研究團隊更從各個研究參與者從五歲開始的學習成績開始收集數據，發現從小到大學習成績偏向中、高等的女性，比一般女生平日喝酒的頻率多2.1倍，也大多擁有較高的職位。

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對此結果，參與研究的研究者Francesca Borgonovi及Maria Huerta也有一些解釋。首先，接受過高等教育的女性傾向晚婚，因此會較晚開始養育孩子，沒有個人家庭負擔的她們，有更多的時間進行社交活動，於是會接觸到酒水文化的機會更多，有可能因此在職場中攀到更高的位置。

另外，接受過高等教育的女性較容易憑能力獲得高職位，因為富足的生活讓她們在日常生活中接觸到酒水文化，畢竟中階生活階層較常以這種方式談論工作。也因為這樣，這些女性有較高的收入，自然更有能力和更有意願花錢在娛樂上，比如喝酒。

不過更值得注意的事，這類接受過高等教育、有高職位、高收入的女性，其實相比沒有接受高等教育的女性更容易出現酒精依賴的問題，甚至整整多1.7倍。

受訪者也表示，每天都要喝過酒才能入睡，而且喝的酒量竟然比一整天喝的水還要多！無論如何，老話一句喝酒還是要適量，避免引發不適、影響了自己的日常生活，最重要的是開車不喝酒，喝酒不開車，別影響自己、更別影響他人的未來。

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