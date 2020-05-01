無人聖地、居家禮拜、遙距講道　當齋戒月碰上世紀疫症

4月23日傍晚起，伊斯蘭世界一年一度的齋戒月（Ramadan）正式開始。不過，在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）肆虐全球之際，多個伊斯蘭國家採取禁制令，禁止群眾聚集。政府呼籲民眾留在家中，防止疫情規模擴散。在前所未有的防疫禁制令下，伊斯蘭教徒如何渡過這個志在與親友團聚、虔誠守齋的神聖齋戒月？

新冠肺炎疫情之下，多國實施防疫禁令，下令關閉各清真寺，禁止教眾聚集。圖為伊朗首都德黑蘭南部的清真寺，攝於4月27日。（AP）

齋戒月是穆斯林心目中最重要的月份，穆斯林通過守齋，思考信仰，凈化身心。齋戒月是伊斯蘭曆法中的第九個月。根據《古蘭經》記載，真主阿拉便是在這月將《古蘭經》下降給先知穆罕默德，故齋戒月是伊斯蘭世界最神聖的節日。

伊斯蘭教規定，9歲以上的女性和12歲以上的男性穆斯林須在齋戒月守齋一個月，除老弱病殘、孕婦等不宜齋戒者外，所有穆斯林禁止在日照時間飲食、抽煙、進行房事，並藉此平靜身心，誦讀《古蘭經》。直到日落之後，才可開齋進食。

在過往的齋戒月，穆斯林會趁守齋期間前往清真寺，集體誦經，然後在日落之後便會與親朋好友聚餐飲食，補充一日所需能量，並藉此互相分享喜樂。全球數以百萬計的穆斯林更會啟程前往兩聖城麥加和麥地那，履行伊斯蘭教「五功」之一的朝覲（Hajj）責任。

伊斯蘭教「五功」：指「證信」（表白信仰）、「禮拜」（每日祈禱五次）、「天課」（義務捐獻）、「齋戒」（在齋戒月禁食）和「朝覲」（到麥加巡禮天房）。

然而，今年齋戒月面臨肆虐全球的新冠肺炎疫情，這些傳統聚會、團體禮拜在各國的防疫禁令之下，都無法順利進行。虔誠的穆斯林想盡辦法，留在家中、不違反禁令之餘，同時履行信仰責任。

兩聖城所在的沙特阿拉伯，月前已宣布封城，不准外地人進入麥加和麥地耶。卡巴天房位處的麥加禁寺，亦不准外人入內參拜。所以，過往同一時間人潮聚集、場面浩大的麥加禁寺，如今卻成為一片空地，獨留卡巴天房在中央巍然豎立。

另一個著名聖地耶路撒冷阿克薩清真寺群（Al-Aqsa）亦已關閉，禁止教徒進內禮拜。

空無一人的阿克薩清真寺群。（AP）

在擁有全球最多穆斯林人口的國家印尼，過往每逢齋戒月及齋戒月結束後的開齋節，都會有大批民眾從經濟活動集中的首都雅加達返回家鄉，與家人共渡佳節。

總統佐科維多多擔心，大批人口流動將會加劇病毒散播，故他不理國內保守宗教勢力的反對，頒發禁運令，自上周五（24日）開始，禁止全國民眾在齋戒月期間回鄉，並全面禁止海上及航空交通。

在擁有最多穆斯林人口的印尼，民眾買菜時遵守社交距離規定。（Reuters）

面對疫情，一些穆斯林在齋戒月期間想到了一些新方法。譬如透過視像會議工具參加虛擬禮拜；也有些教士通過網上直播，向教徒宣講教義。宗教配合科技，幫助廣大虔誠信徒在疫情之下渡過這神聖的齋戒月。

阿聯酋杜拜的伊斯蘭事務及慈善部就推出了一系列 E-Ramadan 網上宗教課堂及講座教材，教士每天也會在清真寺遙距講道，讓民眾在家都可以繼續研修教義。

將宗教配合科技，幫助廣大虔誠信徒在疫情之下渡過這神聖的齋戒月。（Reuters）

有教士在清真寺講道，內容則通過串流技術在網上實時直播。（Getty Images）

疫情下應否繼續守齋的討論

齋戒月前後，伊斯蘭世界的宗教人士彼此出現了「應否繼續守齋」的討論。一方認為，正常飲食有助教徒在這場千年未遇的世紀疫症期間保持良好身體狀況，抵抗病毒入侵，建議押後齋戒。另一方卻堅持齋戒月是伊斯蘭教最神聖的節日，不能因為疫情而有所耽誤。

在遜尼派世界中地位祟高的學府埃及開羅艾資哈爾大學（Al-Azhar University）就發表公告，提醒所有穆斯林在這年必須維持齋戒月的傳統，沒有例外。「齋戒月期間因為新冠肺炎疫情而選擇不齋戒，是不容許的。齋戒是每位穆斯林必須履行的責任。」

伊拉克的什葉派教士娜雅菲（Bashir al-Najafi）認為，齋戒「有助強化免疫能力」，減低信徒患上新冠肺炎的機會。娜雅菲根據聖訓指出，先知穆罕默德曾說過齋戒有助「保持身體健康」。

新冠肺炎疫情下應否按照傳統齋戒？宗教學者之間有一些爭議。（AP）

有些伊斯蘭國家的世俗派人士則認為，穆斯林守齋的傳統可以因應疫情而酌情進行。北非國家阿爾及利亞的世俗政黨復興黨主席布克魯（Noureddine Boukrouh）在其Facebook專頁寫道：「今年穆斯林需要暫停齋戒……因為這有機會導致疫情更廣泛擴散。」

英國薩塞克斯大學免疫學家Jenna Macciochi同意，長時間不喝不吃，有機會影響人體免疫功能。她建議齋戒月期間守齋的穆斯林，在允許進食的時候選擇多元化的食物，例如不同顏色的蔬果和瓜豆，並確保自己吸收足夠的營養和能量。