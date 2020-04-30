美國記者在家報新聞被發現只穿內褲意外爆紅　原來仲係超人個仔

一名27歲的《ABC》新聞台記者威爾里夫（Will Reeve），28日在美國晨間節目「早安美國」(Good Morning America)中，報道美國民眾在家工作，及佛羅里達州利用無人機為慢性病患者送藥情形，未料，當時由於是在家與攝影廠內主播進行現場連線，該名記者上半身雖着正式西裝，但拍攝鏡頭移到下方時，卻發現他僅着一條黑色內褲，在抗疫期間引發熱議，美媒驚訝發現，該名男記者恰好是曾飾演「超人」，已逝荷里活明星基斯杜化·里夫（Christopher Reeve）的兒子。

（@ratemyskyperoom/Twitter圖片）

該報道畫面在現場播出後，該名記者露出大腿的畫面在Twitter瘋傳，意外引來眾多網友討論。多數傳媒同業的網友認為僅穿着內褲便連線錄影的做法太不專業，還有點愚蠢。但也有不少網友認為，過去有不少體育主播都穿着短褲，並不覺得有什麼好大驚小怪的，「加上誰不想看那些腿？ 」牛仔褲LEE品牌也加入留言，表示歡迎該記者提供褲子尺寸，願意提供幾款褲子任君選擇。

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在畫面曝光後，威爾里夫解釋，原來計劃在連線後立刻外出運動，才先換上短褲做準備，沒想到自己的鏡頭畫面調太寬了，才意外被發現沒穿長褲，他也表示，我用最搞笑的方式讓大家笑個夠了，盼能在疫情期間讓大家輕鬆一下。

The perils of working from home - for all of us. @ReeveWill sharing tips on Zoom etiquette this morning. https://t.co/wprSVMxAr1 pic.twitter.com/w4OONNn05I — Good Morning America (@GMA) April 29, 2020

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】