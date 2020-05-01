【新冠肺炎】日本疫情另類受害者　大久野島兔子面臨缺糧危機

日本境內的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，多數民眾避免外出，造成俗稱「兔島」的大久野島觀光客銳減。這讓兔子成為疫情下的另類受害者，面臨缺糧危機。

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大久野島歸日本政府的環境省管理，雖然政府一直不建議民眾向島上的兔子提供水及食物，但由於觀光客長期穩定餵兔子，讓島上的兔子至今繁殖到有約1,000隻。

廣島縣竹原市忠海港是前往大久野島的主要港口，日本《中國新聞》引述營運忠海港渡輪碼頭的忠海港運輸公司報道，2020年4月1日至20日間只有2,082人前往大久野島，較2019年同期的21,380人減少約八成。前往大久野島的遊客數目曾在2017年創下全年約407,000人造訪的新高紀錄，預料2020年遊客數目將大幅下降。

登島人數減少，也代表島上兔子的食物及飲用水減少；春天正值兔子繁殖時期，有人擔憂兔子的營養狀況。由於兔子自1970年代被帶到島上落腳以來持續繁殖，環境省沒有把牠們列入保護對象，而是正在考慮制訂照顧兔子的規則。

渡輪碼頭因不忍島上兔子餓肚子，目前免費提供原本售價為200日圓的兔糧，請前往島上的人幫忙帶過去給兔子吃。

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