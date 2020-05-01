【新冠肺炎】各國復工計劃背後　英德法促戴口罩　澳推追蹤APP

新冠肺炎（COVID-19）在全球爆發多時後，西方多國開始稱已過疫情高峰，準備放寬對民眾及商業活動的限制措施。但各國一邊要復工救經濟外，一邊更要嚴防病毒再散播，不少西方國家已改為要求民眾戴口罩，其中英國首相約翰遜（Boris Johnson）最新在4月30日也「轉軚」，鼓勵民眾戴口罩防疫；至於澳洲則推出APP紀錄用戶之間的互動，以便日後追蹤確診患者的密切接觸者。

約翰遜2020年4月30日在唐寧街10號外以拍掌方式向醫護致敬（Reuters）

英國：政府改立場支持戴口罩

一度感染新冠肺炎的英國首相約翰遜，康復後4月30日主持記者會，宣布英國疫情高峰已經過去，並會計劃重啟經濟，預計下周公布全面方案。一改以往立場，約翰遜贊同民眾復工後佩戴口罩或遮掩面部，認為有助防疫。

英國政府4月底時就何時放寬封城措施訂出5個衡量標準，包括國民保健計劃（NHS）的應對能力、持續下降的死亡率、下降的傳播率、足夠的醫療物資及確保不會出現第二波疫情高峰。

2020年4月30日在德國慕尼黑街頭，民眾選購布口罩（Getty）

德國：不戴口罩要罰錢

德國政府決定延長限制社交措施至5月10日，另一邊也宣布會在5月4日重開部分設施如遊樂場、博物館及教堂，並會在未來數天決定復課和恢復舉行體育賽事的安排。事實上，該國之前已在4月20日起放寬部分抗疫限制措施，包括讓面積在800平方米以下的商店重開。

為提防病毒再大規模散播，除了總理默克爾指民眾仍要遵守社交距離指引外，德國自4月27日起在全國施行口罩法，民眾在公共地方要戴口罩，細節及罰則在各邦並不同相同，如果在巴伐利亞（Bavaria），民眾若在交通工具或商店內不戴口罩，首犯可遭罰150歐元（1,275港元），再犯更是300歐元（2,551港元）。

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法國：籲老人減少出行 提高檢測量

法國準備在5月11日起分階段解封，以振興經濟，其中總理菲利普（Edouard Philippe）在解釋計劃時表示，屆時會強制民眾在乘坐公共交通工具時戴口罩，學生復課也要戴口罩，該政府又呼籲65歲以上長者在解封後繼續減少出行，另一方面，該政府稱會提高病毒檢測量至每周70萬次。

意大利：強制戴口罩

意大利將在5月4日起放寬封城措施，並已在4月底重開兩個重要機場，新聞網站The Local報道，在逐漸解封的同時，政府也將限制居民在交通工具及商店內戴口罩。

澳洲推出追蹤APP「COVIDSafe」，用戶之間近距離聚會逾15分鐘的話，APP便會紀錄這次接觸（影片截圖）

澳洲：推病毒接觸者追蹤APP「COVIDSafe」

澳洲已經放寬部分防疫禁令，包括重開悉尼邦迪海灘，部分州份開始允許民眾探訪親友等。該國決定以科技協助防疫，防止病毒再散播，4月26日起推出手機APP「COVIDSafe」，它會利用藍牙裝置偵測方圓1.5米內的其他手機用家，若然用戶與另一用戶的距離不足1.5米且持續15分鐘，裝置便會記錄這個互動，當日後有人確診，政府便能快速找到其密切接觸者。

由於部分民眾也有對私隱的憂慮，此APP屬自願下載，目前下載量有280萬人次，澳洲政府稱，希望有40%的澳洲人口下載，意味希望下載者達到1000萬人。