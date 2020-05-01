肯尼亞窮母親悲慘煮石頭哄孩子有飯開　片段廣傳後結局溫暖

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球肆虐，衝擊多地經濟。肯尼亞一名貧困的單親媽媽因抗疫限制措施而生計大受影響，另一方面，她又有8個飢餓的孩子，只好將石頭放進煲裏假裝煮飯，希望孩子在等待開餐時睡着。

丈夫遭殺害 獨力養8孩子

這位單親媽媽名叫Peninah Bahati Kitsao，住在肯尼亞第二大城市蒙巴薩（Mombasa），她丈夫2019年被黑幫殺害，自此獨自養大8名子女，當中部分只是手抱嬰兒。Kitsao在當地洗衣服維生，但抗疫限制措施令工作減少，收入大受影響。

Kitsao一家住在沒有水電供應的兩房單位，她為了令孩子們相信自己在煮飯，惟有煮石頭欺騙他們。不過這種伎倆暪不了孩子多久，他們很快就知道受騙，更餓得哭喊起來，Kitsao非常無助，她稱當時「我什麼也做不到，因為我什麼也沒有。」

↓↓↓單親媽媽Peninah Bahati Kitsao接受媒體訪問

片段廣傳後 全國爭相幫助

事件之後有好的進展，孩子的哭聲引來鄰居關注，鄰居再聯絡媒體，讓更多人知道Kitsao的困境。在電視台的報道出街後，Kitsao除了收到捐款，也收到來自全國不同地方的電話鼓勵，她形容善長們的慷慨是個「奇蹟」，她表示「在我接到來自全國多個電話詢問他們可以如何施以援手後，我不能夠相信肯尼亞人可以如此有愛。」

除了捐款外，政府部門及當地紅十字會也有為Kitsao提供協助。