【新冠肺炎】美國女付11萬料理亡母後事　豈料遺體爛在貨車密斗內

美國的新型冠狀病肺炎（COVID-19）疫情嚴重，重災區紐約州因此有很多沒來得及處理的屍體。布魯克林一間殯儀館把屍體安置在貨櫃車內後，鄰居聞到屍臭味報警。死者家屬4月30日在殯儀館外聚集，要求館方交代。當中一名女子稱，殯儀館向她收取1.5萬美元（約11.7萬港元），卻把她母親的遺體放在一部貨櫃車上，並在沒有雪藏的情況下任其腐爛，令她傷心不已。

住在Andrew T. Cleckley殯儀館附近的居民在聞到屍體腐爛的氣味後報警，警方其後在這間殯儀館外的2部貨櫃車發現100具屍體。

科溫頓（Tamisha Covington）是當天守在殯儀館外的死者家屬之一。她60歲母親4月7日因心臟病發在家逝世，有可能是死於新冠肺炎的併發症。殯儀館4月9日從科溫頓手上接走遺體。

科溫頓邊哭邊說：「他們向我收取1.5萬元讓我母親安息，然後我從1.5萬美元中得到什麼？我得到的是，她的身體放在一部U-Haul貨櫃車很長一段時間。」

她還稱：「他們說他們會在2周內埋葬我媽媽。我真的受傷了。我希望以尊重的方式和一個合理的時間適當地安葬我的母親，我甚至不知道我在尋求除此之外的什麼真相。」

另一名男子彼得（Peter）稱，亡妻的遺體4月24日被送到殯儀館，當時有人告訴他冷藏櫃已經滿，他們只能為他的妻子做防腐處理，之後便帶走遺體。他之後聯繫殯儀館，想看看遺體情況如個，但殯儀館卻叫他「稍後再回來」。

美國紐約州衞生部指，已派團隊調查事件。衛生專員朱克（Howard Zucker）30日也在州長科莫（Andrew Cuomo）的每日疫情記者會上表示，這間殯儀館或面臨罰款和停牌，他們已經發出指引給所有殯儀館，不會容忍任何這種行為。