【新冠肺炎】意大利那不勒斯　有急不及待想「封城」鬆綁的一群

隨着意大利新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情逐漸緩和，當地有意逐步解封。意大利有人對此急不及待，他們是居住在意大利人口稠密而又貧窮的地方，那不勒斯（Naples）是一個例子。

新型冠狀病毒肺炎：攝於4月26日，那不勒斯福切拉（Forcella）區，一名老人坐在家門前。（Getty）

那不勒斯是意大利南部的第一大城市，應政府要求該區同樣實施封城政策，商店關閉、居民禁止外出。當地居民一個消遣，就是在家中的窗前唱歌，互相打氣。

當地「封城」至今已近兩個月，人們希望的是盡快回歸正常生活。英國廣播公司（BBC）訪問當地居民，有人說他們自3月起已再無工作，房租亦無法繳交。他希望的是能盡快解封，但他知道即使要讓生活回復完全正常，還需要一段時間。

BBC訪問當地披薩名廚，曾在國際披薩大賽獲獎的約里奧（Teresa Iorio）。約里奧表示她的小店已有3個月沒法經營，她的一家都依賴她的經濟收入，且開店和製作披薩是她的人生：「現在就和去死沒有分別。」

貧民區罪案率上升

在那不勒斯的貧民區，情況就更嚴重。史坎比亞（Scampia）是那不勒斯最貧窮的地方，更是黑手黨活躍的中心。當地居民指停工讓所有人失去收入，結果就只能去偷去搶，當地幾乎每天都會有罪案發生。

有居民受訪時表示，再這樣封鎖下去所有人都會發瘋：「我們為了求生已冒盡一切風險，現在連工也沒法開，所有東西都被迫閉關，還餘下甚麼？要餓死我們嗎？」

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