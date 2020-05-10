口罩大半供應美、日　比亞迪「轉行」做抗疫先鋒？

美國《財富》雜誌於上月公佈年度全球最偉大的25位抗疫領袖，當中包括馬雲、蓋茨和比亞迪董事長王傳福等。其中，比亞迪的表現備受關注。這間去年電動汽車銷量僅次於Tesla的深圳企業，近期意外地迅速轉型成為全球最大口罩供應商。 其生產的口罩除了供應海外中國公民外，還大量供應給日本軟銀集團和美國加州。究竟中國內地企業是如何在短時間內從電動車企業，搖身一變成為新冠肺炎疫情的「抗疫先鋒」？

比亞迪自今年2月1日起，迅速於深圳和長沙兩地設立智慧化口罩生產線，並從初期的日產500萬個大幅提升至4月中旬日產口罩量達2,000萬個，並以每日增加300萬個速度擴大生產。以該公司目前擁有300條生產線計算，相當於每秒鐘生產231個口罩，速度驚人。此外，比亞迪每日還生產30萬支消毒搓手液。

公司首批口罩第一時間捐贈到湖北抗疫前線，至今已向96間醫院、公益組織和國際機構捐贈超過1000萬個口罩。另外在3月下旬，公司又為深圳六間超市和藥房提供1500萬個醫用口罩，以穩定地區供應。此外，比亞迪口罩還經外交部分發至阿爾巴尼亞、 埃塞俄比亞、斐濟等19個國家和地區的當地中國公民。

比亞迪已是全球最大的口罩生產商，包括生產KN95、N95及三層式外科口罩。(BYD)

自比亞迪決定開始生產口罩後，陸續接到了多間海外公司的採購需求。4 月9日，公司獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）授權，可向美國市場出口按照中國產品標準生產的KN95口罩。上月 ，比亞迪接獲加州政府價值約10億美元（約77.5億港元）的口罩訂單, 比亞迪每月提供2億個口罩，包括1.5億個N95。

比亞迪亦經已和日本軟銀集團達成了合作協議，為後者開設獨家供應的口罩生產線，由５月起每月供應3億個口罩，其中包括1億個N95口罩和2億片醫用外科口罩。換言之，比亞迪口罩或有多達三分一供應給美國，並有多達一半數量供應日本。

比亞迪目前每日口罩的產量至少每秒231個，速度驚人。(中新網)

極速成為全球最大口罩工廠

早於今年農曆新年期間，董事長王傳福便一直在關注疫情發展，擔心公司能否按時復工復產。因為若要在2月初如期復工的話，比亞迪需要為20多萬名員工每日提供約50萬個口罩（配備每人一日兩個），但當時公司的口罩儲備嚴重不足。除了公司本身有口罩需求外，王傳福還發現國內其他企業也因欠缺口罩而無法按期復工復產，因此決定自行生產。

1月31日，當時新冠肺炎疫情正在中國蔓延。在向湖北捐錢捐物資後，王傳福正式成立比亞迪口罩專項小組，還親自帶領12個部門的逾3,000名工程師，正式為口罩生產做準備。經過多日努力，團隊共繪畫出400多張設備圖紙，及完成了口罩機生產設備的研發製造。2月17日，比亞迪正式生產口罩，並持續提升每日產能。

汽車製造商轉型生產口罩並不算太困難。(中新網)

「疫」勢下回彈 上半年純利增長可達兩成

至3月中，當時產能已達到每天500萬隻，相當於之前全中國產能的四分一，比亞迪也因此成為目前全世界最大的口罩工廠。過程中，比亞迪克服了多種困難，包括調動大量人力、大規模設備製造、生產線測試、原材料供應等。

汽車產業鏈本身就比較複雜，而口罩生產的技術難度相對不高，故改為生產口罩的過程不算得困難。舉例，生產外科口罩的原材料聚丙烯和熔噴技術，是製造汽車隔音棉的主要步驟，部分國企也有大量的相關原材料儲備。至於生產口罩需要的無塵車間，汽車廠內的汽車塗裝車間本身就是標準的無塵車間。這也正好解釋了國內其他車企也有相似的轉型生產口罩的情況。

上周二(4月28日)，比亞迪公布首季業績，收入按年下跌35.1%，純利下跌85%，不過預期上半年純利可按年增長可高達24%。該公司預期在手機配件及單軌列車的業務上盈利將會上升，大規模的口罩生產當然亦帶挈不少。

股東之一的股神巴菲特上月中也戴上比亞迪口罩讚好。(李祿微博)

巴菲特也讚好 幕後推手來頭不小

上月中，有股神之稱的巴郡創辦人巴菲特（Warren Buffett），也有為比亞迪生產的口罩作宣傳。只見股神戴上比亞迪口罩，並且身穿一件印有「我想長命百歲，至今仍不錯」，並在照片內寫上「我的比亞迪口罩正幫我實現目標」。巴郡早於2008年以18億美元入股比亞迪一成股權，目前仍持有該內地車廠約8.25%股份。

原來，上載這張照片至社交平台的人 ,正是2008年推薦股神入股比亞迪的李錄。這位美籍華裔投資家兼對沖基金經理來頭不小，他既是前學運領袖兼對沖基金喜馬拉雅資本（Himalaya Partners）創始人，早於2001年已被世界經濟論壇評選為「明日全球領袖」；而最為人所熟知的是，他被股神的老拍檔芒格（Charlie Munger）看中成為芒格家族資產的管理人身份。此外，他還是美國外交關係協會、全球青年總裁組織、太平洋協會和百人會成員。

李錄(右一)於2008年推薦股神巴菲特入股比亞迪。(WSJ)

對於比亞迪這間企業，李錄曾表示：「它就像一台不斷學習的機器，憑著工程師文化和事在人為的精神，持續證明自己在解決複雜工程技術難題的能力，總能比大多數人找出更高效、更省錢、更優化的解決方案。這點在製造業中是個優勢。」