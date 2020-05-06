英國媽媽誕下極罕有同卵三胞胎　機率僅兩億分一　分不出要貼標籤

懷孕是大喜之事，而懷上雙胞胎通常被視為是少見的雙喜臨門，在照顧時卻也面臨雙倍辛苦。而英國一名女子日前更是遇到醫生宣布，自己的肚子裏竟然懷着三胞胎，讓她驚喜之餘，也擔心經濟方面是否足以負擔。

根據《The Sun》報道，英國威爾斯北部的這名女子凱蒂克洛（Katie Craw）在前往產檢時，意外得知了自己懷的是三胞胎，讓她嚇了一大跳。這是凱蒂的第二胎，她和伴侶已經育有一子，如今又來了三名新成員。

凱蒂的祖母安慰她「冥冥之中自有註定」，才讓她安心將三胞胎順利地生下。（Facebook@Katie Craw）

凱蒂表示，自己曾經一度擔心經濟方面會不堪負荷，畢竟要同時照顧四個小孩，着實是一筆不小的開支。她擔心自己無法負擔起足夠讓四個孩子都坐下的汽車和一家六口居住的房子。不過，她的祖母安慰她「冥冥之中自有註定」，才讓她安心將三胞胎順利地生下。

今年二月出生的這對三胞胎，分別被取名為「湯米（Tommy）」、「約書亞（Joshua）」和「艾迪（Eddie）」，凱蒂也表示，其實一開始家人擔心分不出他們三人，因此一度還在三胞胎身上貼了標籤。現在的凱蒂非常享受和孩子們相處的時光。

報道中表示，同卵三胞胎是非常罕見的現象，發生的機率約為兩億分之一。一般常見的三胞胎通常是由兩顆卵子授精後，其中一顆一分為二導致的。

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