美國5歲男童開車上高速公路去加州買林寶堅尼　遭警察截停

一名5歲男童因為父母不願買跑車給他，生氣之下偷開父母的休旅車（SUV）出門，在公路上被警察攔截，消息曝光後，台灣網友在《爆廢公社》上熱議5歲男童竟然踩得到踏板，並開始細數自己五歲時在做什麼的回憶。

警方公開截停男童座駕的影像 有網民錯重點：打格方式很奇怪（點圖放大瀏覽）：

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發現該名男童駕駛休旅車上路的美國猶他州公路警察表示，這輛休旅車時速不到50公里，靠近該輛車盤查之前，以為是有狀況的危險駕駛者，靠近後才發現是一名男童坐在駕駛座前緣，勉強踩著煞車往前行。

令人震驚的是，男童自陳，因為母親不買林寶堅尼給他，所以要自己開車去加州買，該趟買車之旅，他總共帶了3美元。

該起男童買車事件，令網友最大的疑問是，5歲的孩子竟然踩得到油門，還看得到路，「是站著開車嗎？」；有網友讚嘆他未來是開F1賽車的底子，上公路後沒急切車道，還打了方向燈，並在限速內行駛，實在太神了，「美國小孩超狂」。美國警察雖稱他只有5歲，但男孩的實際身高和體重令人感覺有7、8歲的樣子。

有台灣網友開始回憶自己5歲到底有何能力？有網友稱他「走路還走不穩」、「應該剛學會玩搖控車」、「我5歲還在喝奶」、「我正在帶玩具鏟子去幼稚園挖沙」，網友笑稱：「現在不是5歲抬頭的時代了？」

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