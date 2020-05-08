【新冠肺炎】研究發現16%男性確診者精液有病毒　包括康復中病人

中國河南省研究人員檢驗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）男性病患的精液發現，部分病患精液中含有 SARS-CoV-2病毒，但新冠病毒是否會透過性行為傳播，有待進一步研究。

河南省商丘市立醫院研究人員針對38名15至50歲新冠肺炎男性病患進行研究，發現16%病患中的精液含有新冠病毒。6名病人中，4人仍受感染，2人處於康復期。

研究人員表示，因研究樣本數目少、研究結果為初步發現，仍需要更多研究證實性行為是否在新冠肺炎疫情中扮演傳播病毒的關鍵因素。

這項5月7日發表在《美國醫學會雜誌・網絡開放》期刊的研究指出，「關於病毒脫落、存活時間及在精液中的濃度需要更進一步的研究。如果能夠證實新冠病毒會透過性行為傳播，這可能是預防的重要關鍵。尤其是考量到復原中病患的精液中也含有新冠病毒」。

其他科學家表示，研究結果很有趣，但必須謹慎檢視。其他小型研究並沒有發現新冠肺炎病患的精液中有病毒存在。

【相關圖輯】新冠肺炎｜美國大學生趁假期赴巴哈馬喪玩 250人擠海盜船甲板開P（點圖放大瀏覽）：

+ 13 + 12 + 11

【相關圖輯】新冠肺炎｜薩爾瓦多封鎖監獄 半裸囚犯擠在一起完全零距離（點圖放大閱讀）↓↓↓

+ 20 + 19 + 18

延伸閱讀：

性別影響防疫成效？女性元首的政治意義

點滴偷偷被下毒 兇手竟是結婚19年的丈夫

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】