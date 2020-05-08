【新冠肺炎】保險史上最「貴」事件：各大保險公司如何拆招

5月4日，最近與怡安公司（Aon plc）合併成為全球最大的保險經紀公司的韋萊韜悅公司（Willis Towers Watson）的一份報告指出，在美國和英國的主要保險業部分，因新冠肺炎造成的保險損失可能到達在300億至800億美元之間。 面對這場保險業史上最貴的災害事件，各大保險公司都是如何應對的？

保險業正面着與COVID-19相關的諸多挑戰：是否應該承保相關損失的不確定性、賠付風險增加、財務波動影響到投資相連壽險、業務中斷等。2周前，勞合社（Llyod's of London）首席執行官尼爾（John Neal）甚至提出，疫情可能是保險業史上最大損失的事件，比卡特里娜颶風或「9・11」更昂貴。

然而，保險公司最緊迫的任務首先是協助全球冠狀病毒的應對工作。

2020年5月7日，在紐約市疫情期間，Lenox Hill醫院的醫護人員上街參加#ClapBecauseWeCare活動。(Getty)

保險公司在危機時刻奮起直追

4月8日，健康保險供應商遊說團體在給美國國會的一封信中，詳細介紹了健康保險供應商採取的不同方式來「迅速、果斷地滿足消費者、企業和醫療夥伴的需求」，以消除任何可能阻礙人們就醫的成本障礙。

保險業採取的主要措施首先集中在讓患者免費接受檢查、治療。有公司免除了客戶治療病毒的費用分擔和共付費用。許多公司還免除了患者就醫前的事先授權，並鼓勵或擴大「遠程醫療」的使用範圍，以鼓勵病人可以接受治療，而健康人則可以留在家中。許多保險公司正在還免除遠程醫療服務的所有共付額和自付額，即使是非新冠肺炎的問題，也是如此。

2020年5月7日，紐約市，一名佩戴口罩的男子站在一塊顯示COVID-19信息的牌子旁邊。（Getty）

某些保險公司採取的措施也包括取消行政手續（譬如簡化和加快患者出院或轉院的過程），或提供提前補藥的處方，以確保在「封城」期間有足夠的藥品供應。許多公司還捐贈了個人防護設備和其他急需的物資。

在美國，一些公司還與政府合作，譬如開放了特別註冊期，為未投保的人開放參保機會。另一些公司則不得不遵守某些州的規定，要求他們將保費截止日期推後，以幫助陷入困境的家庭和企業。

為了降低品牌風險，一些公司採取了積極主動的方式來應對危機。例如，作為世界上最大的保險公司之一，安盛（AXA）的網站主頁上專門宣傳了自己的「聲援回應」（solidarity response），詳細介紹了他們在向衞生工作者捐贈設備、支持科學團體和資助經濟反彈方面的努力。

安盛主網站的登陸頁面截圖，內容為「Covid-19：我們的聲援回應」（AXA官網截圖）

賠付理賠：保險業務的核心面臨風險

然而，隨着第一波疫情已經蔓延到世界大部分地區，保險公司也開始關注這一特殊事件可能對其業務可能會產生的影響。

最值得注意的是，與新冠肺炎相關的索賠激增，引起了業界的關注。這尤其與醫保、壽險、業務中斷保險有關，但許多其他行業部分也受到關註：商業和供應鏈中斷保險；擔保和信用保險；活動取消保障；旅行相關保險；工人賠償和僱主責任；退休等等。

不過，不是所有行業都會受到同樣的影響。當然這在很大程度上取決於保單的具體措辭，但一般來說，健康保險和人壽保險業務預計將受到最大的衝擊。

圍繞着商業中斷保單的爭論也在上升，一些大公司拒絕承保COVID-19相關的案例。德國大型企業安聯（Allianz）因其對保單的異常解釋而受到攻擊。安聯的保單寫出，「如果在被保險企業附近發生法定傳染病，便會承保其所造成的業務中斷損失」。然而，安聯認為，只有在損失發生在「附近」才可承保，超出「附近」的範圍則無法承保。因此類似COVID-19這種超出「附近」範圍的全球大流行，就不在承保範疇。

2020年4月21日，紐約市，新冠肺炎使企業大多關門。業務中斷類保險是否應該承保疫情相關的業務中斷損失，在保險業界引起了爭論。（Getty）

這個例子表明，在這種特殊情況下，要滿足客戶的期望越來越難。保險公司傳統上提供的服務、客戶的期望與監管機構的立場之間的差距越來越大。當客戶的期望得不到滿足時，保險公司將面臨嚴重的公關風險。

另一個挑戰是，由於失業率上升和整體經濟不景氣，取消保單的情況越來越多。同一封致國會的信中提到了醫療公司Health Management Associates最近的一項分析，該分析認為，多達3,500萬的美國人可能會失去僱主提供的保險，未投保的美國人的人數可能會從2019年的約2,900萬增長到4,000萬。

再加上中小企業在經濟衰退中掙扎，商業保費下降，這意味着整個行業現金流可能會更加緊張。

在紐約證券交易所的交易軟件。保險業也受到金融市場波動的影響。(Getty)

保險公司作為投資管理人所面臨的風險

保險公司的業務不僅僅是支付賠款。他們還提供了許多儲蓄和投資產品。作為投資經理人，保險公司又面臨着另一系列的問題。

股市的劇烈波動，包括股市下跌和利率下降，可能會給保險公司和再保險公司的資產負債表帶來壓力。壽險產品的盈利能力和投資管理費也可能受到影響。

這對於那些沒有良好的分散風險投資組合的公司來說尤其如此。高度集中最易受新冠肺炎影響的業務類別的公司（如活動取消險、旅遊險、工業險、壽險和健康險等），將來很可能會吃苦。

2020年3月17日，德國漢堡市參議院發佈了一項法令，取消了米歇爾教堂的音樂會。(Getty)

尤其是作為投資者的人壽保險機構，將受到股票和債券，甚至是政府債券，的波動性以及零利率或接近零利率的負面影響。這對公司的流動性和長期債務償還能力造成了越來越大的壓力。

以德國蓬勃發展的壽險市場為例，由數百家公司組成的市場，小型或中型壽險公司很可能難以承受這些衝擊。

不全是壞消息

儘管經濟總體不景氣，情況不利，但在新冠病毒陰霾之下也有一線生機。

第一，經濟活動放緩意味着理賠減少，尤其是在「封城」情況下。車險提供商最近幾個月來的理賠量已經出現了下降。說來諷刺的是，因大量客戶逝世，壽險產品提供商也因此而受益。

同樣，為了能給新冠肺炎治療騰挪醫療資源，很多選擇性手術和其他非急診治療被推遲，這也可能導致健康保險提供商的理賠成本降低。

此外，遠程醫療一直被健康保險公司視為一項節約成本的措施。隨着疫情下很多地方需要遠程醫療就診，患者會更加熟悉這項技術。更加廣泛的普及和接受，遠程醫療可能會在未來幫助該行業降低理賠成本，甚至在新冠病毒健康危機消退後。

加州的遠程醫療網絡已經有10年的歷史了。這場疫情可能會進一步推動遠程醫療網絡在全球範圍內的應用。（California Telehealth Network via Getty）

業務的普遍數字化也可能對保險銷售有幫助，因為更多的代理人能夠通過數字化而不是面對面的方式開展業務。

最後，有什麼啟示？

我們可以求助於惠譽國際（Fitch Ratings）董事總經理兼全球保險評級主管巴克利（Keith Buckley），來總結一下情況。據《保險業務》報道，巴克利認為，行業可以預期如下事件：

1.投資損失和市場價值波動所造成的「資產負債表的資產端壓力」。

2.來自健康保險、住院醫療和人壽保險的「直接賠付成本」；在非壽險方面也會有許多間接損失，如活動取消或業務中斷等。

3.利率的波動性不僅會影響到新投資的資金收益，也會影響到長期限產品的預期收益。

4.最後，疫情也可能會給保險業帶來收益，包括經濟活動放緩導致的理賠減少。