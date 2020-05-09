希臘封城抗疫成功有代價　整座小島猶如死城　旅遊業慘成犧牲品

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希臘早早實施嚴格封城抗疫，成功克服新冠肺炎的威脅，一甩歐債風暴留下的惡名，相關規範也開始鬆綁，但主要經濟支柱的旅遊業至今沒有回魂，以碧海藍天和白牆建築聞名的聖托里尼島（Santorini）近來完全不見觀光客蹤影，讓當地業者叫苦連天。

從空拍畫面可以看到，過去人聲鼎沸的街道如今空空如也，島上懸崖、白色房屋和火山岩海灘等景點現在只聽得到海風的吹拂。「觀光客以往會沿着街道上上下下，中國人、美國人——各國人都有。」業者西加拉斯（Yiannis Sigalas）表示：「現在整條街空蕩蕩的，什麼時候才會結束？這是島上的經濟末日。」

聖托里尼島街道只剩當地人出沒，業者表示「這是島上的經濟末日」。（路透社）

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路透報道，希臘封城抗疫帶來的副作用包括海空交通量和預約來客量驟降，嚴重衝擊產值數十億歐元、就業人數占五分之一的旅遊業，不少飯店甚至擔憂今年是否還能經營下去。聖托里尼島有業者指出，島上沒有確診患者，但民眾怕到不敢來玩。也有業者表示，已經把商品貨款都付了，局勢很困難，但會盡力開門營業。

截至8日為止，希臘通報新冠肺炎確診案例累計2678例，148人死亡，當局目前計畫將過往通常4月開始的旅遊季推遲到7月。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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