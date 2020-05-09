【新冠肺炎】白羅斯無懼疫情繼續閱兵+不封關　總統袖手民間自救

在新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐下，多國封關、下令學校停課、禁止民眾聚會甚至封城，但也有一些地方的領導人不見得緊張，例如是白羅斯（Belarus，前譯：白俄羅斯）總統盧卡申科（Alexander Lukashenko），縱使當地疫情升溫，但至今沒有封關，僅有寬鬆抗疫措施，5月9日也照常舉行閱兵儀式紀念二戰歐戰勝利75周年。不過在自信心十足的總統之下，其實是一班如坐針氈的﻿升斗市民，他們正想盡辦法自救。

白羅斯總統盧卡申科（白色球衣者）4月4日公開現身參與冰球運動（Getty）

「駝鳥聯盟」成員盧卡申科？

新冠肺炎疫情在全球爆發後，既有不少判決果斷的領導人獲得稱讚，也有一班政治領袖被斥輕視疫情，巴西瓦加斯基金會國際關係教授施廷克爾（Oliver Stuenkel）4月中時以一個新詞形容這些對疫情嚴重程度視而不見的領袖——「駝鳥聯盟」。

這個聯盟的「四大天王」，分別是巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）、尼加拉瓜總統奧爾特加（Daniel Ortega）、土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymukhamedov），還有一位就是白羅斯的盧卡申科。

The Ostrich Alliance: Four rulers in the world continue to deny the threat to public health posed by the pandemic: Brazil's Jair Bolsonaro, Nicaragua's Daniel Ortega, Belarus's Alexander Lukashenko and Turkmenistan's Gurbanguly Berdimuhamedow. pic.twitter.com/PHPCcVNTMa — Oliver Stuenkel (@OliverStuenkel) April 11, 2020

提倡飲伏特加抗疫的總統

盧卡申科會上榜，固因他的金句很多，他給人民的抗疫建議是飲伏特加、焗桑拿、多吃油脂含量高的食物等，通通被斥欠缺科學根據，另一方面，他鼓勵民眾照常上班，反對封關、反對禁止大型聚會，當地足球聯賽繼續舉行，5月9日照常舉行閱兵儀式紀念二戰歐戰勝利75周年，也會如期在8月舉行總統大選。

5月9日，白羅斯照常舉行閱兵儀式紀念二戰歐戰勝利75周年（路透社）

當地目前的抗疫政策為建議民眾保持1.5米社交距離，以及呼籲生病者與入境者隔離，外界一直質疑是否足夠，世衛表明關注白羅斯，並提到當地欠缺適當的社交疏離措施，呼籲停止非必要的商業活動。截至5月9日，在這個人口約950萬的國家，確診病例約2.1萬宗，死亡人數121宗。

5月6日，有駐當地的俄羅斯電視台記者發表報道，提出白羅斯的死亡人數可能遠較官方數字高後，有兩名記者的簽證被註銷。

穿着保護衣的義工向低收入人士及無家者等派發醫療用品（路透社）

總統不重視抗疫？人民自救

雖然盧卡申科無懼病毒，但事實上白羅斯的平民百姓則是相反，據半島電視台（Al Jazeera）報道，不少民眾都想盡辦法自救，他們透過網絡組成「ByCovid-19」互通消息，民眾又組成義工隊，為醫院及醫護人員搜羅物資。

民眾又自發留在家，據Google在4月17日發表的報告顯示，白羅斯民眾到訪工作地點的次數較年初減少27%，到訪車站的次數減少26%。部分企業鼓勵員工在家工作，宗教領袖也自行呼籲民眾留家，把宗教儀式改為網上舉行。

白羅斯民眾對疫情不敢輕視，既因他們害怕當地的情況會變成意大利般嚴重，另一方面，他們也深明國家資源不足的問題，有非政府組織成員便稱「白羅斯是小國，在排隊輪候醫護物資時，我們會排到最後。」一旦疫情嚴重要全面封城的話，部分白羅斯人對此也相當矛盾，當地的智庫分析師Andrei Yahorau便表示，白羅斯欠缺資源去面對全面封城，也預期國家之後受到疫情與油價危機的雙重夾擊，面對經濟收縮危機。

↓↓↓想看更多世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：