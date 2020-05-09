泰國女議員誤傳色情片到政黨Group　踢走所有人全因不懂「回收」

過去通訊軟件LINE一旦發出訊息便不可收回，讓不少人相當煩惱要是傳錯訊息的話，可能會造成大誤會，不過如今LINE有了「收回」功能，讓用戶可以避免此種麻煩。一位泰國女議員近期遭媒體爆料，指出她在黨團群組上傳色情影片連結，並在7分鐘後將所有群組的人踢出，而消息曝光後，網友紛紛大笑表示「為什麼不收回訊息」。

根據泰國媒體khaosod報道，泰國人民力量黨女議員帕里納（Parina Kraikup）近期將一段名叫Hindi dubbed sex movie 2020的色情影片連結，上傳至黨團的LINE群組，但她似乎沒有將訊息收回，反而在7分鐘後將群組成員都踢除。

泰女議員誤傳色情片到黨團群組（點圖放大▼▼▼）

事後泰國媒體向帕里納求證時，她則否認表示自己根本沒有傳那些訊息，她推估可能是線路問題，有病毒侵入到她的帳號，並誤傳了這些色情影片，她表示過去常有人傳色情影片連結至群組，但沒想到會有人冒充她的帳號做這種事，帕里納強調自己會積極尋找違法盜用的人。

不過消息一出後，立刻引起網友討論，許多人紛紛表示「為什麼不會回收訊息，但是懂踢人」、「其實按照他那個標題去搜尋YouTube，會發現只是個標題和縮圖殺人的影片」、「舊版本的好像收回也沒用耶」、「此地無銀三百兩」、「笑死，做錯事真的很慌」、「然而被踢出群組還是可以看到退出以前的訊息」、「議員讓大家一起探討健康教育吧」。

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