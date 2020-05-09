【新冠肺炎】解禁後多久才敢去日本旅行？台灣網民咁樣講……

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）仍持續肆虐全球，突如其來的疫情也打亂了很多人出國的行程，讓常把日本當自家後花園的日旅台灣人無處可去，有台灣網友好奇想問，如果接下來還是沒有有效的疫苗可以使用，當日本和台灣都解除封鎖，在不考慮錢和時間的情況下，過多久大家敢再去日本呢？引起網友熱議。

網友在PTT旅日版發文說，目前台灣疫情看起來有逐漸要收尾的跡象，日本方面雖然宣布了緊急事態宣言，但疫情控制情況還是讓人霧裏看花，歐美則是擔憂經濟出狀況，已經開始要逐步解封，他好奇想問大家「如果接下來還是沒有有效的疫苗可以使用，當日本和台灣都解除封鎖（定義為允許外國人入境）時，不考慮請假或有沒有錢的情況，過多久大家敢再去日本呢？」

不少台灣網民表示只要日本不用隔離就會去當地旅行。（示意圖／Unslash@jezael）

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網友看完也熱烈回應，大多數的網友認為「台日兩邊都不用隔離的話，還是會衝的」、「只要兩邊都不用隔離就衝了」、「還要看防疫措施吧，如果去還要花時間檢疫，就再等等」、「推去跟回都不用隔離才會！希望兩年內可去成～」，也有人認為「當然是等疫苗，不要造成國內負擔是最重要的」、但也有人表示會「一開放就去啊，都沒禁了還不去幹嘛，已經幾個月沒出國了欸，很悶……」、「我都是一家老小同行，可能要後年」。

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