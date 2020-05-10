Tesla CEO預測人類10年內植入晶片獲自癒能力　不說話也能溝通

英國《獨立報》報道，特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，他正在研發一種植入大腦的晶片。它不僅可以幫助人們恢復視力、治療腦部損傷和疾病，甚至讓人類不用說話就能溝通。馬斯克更大膽預測，這項科技將在5至10年內淘汰人類語言。

馬斯克在《喬羅根的經歷》（The Joe Rogan Experience）節目上表示，他希望旗下腦神經科技公司Neuralink研發的裝置能在明年首次連接人腦。這種靠電池發電的晶片會植入頭骨，其電極會「非常小心地」插入大腦。

馬斯克說：「這種晶片可以和人類大腦的任一部分相互作用，它可能可以幫助人們恢復視力。原則上它可以修復各種腦部問題。」

儘管第一代晶片將專注於協助治療腦部損傷和疾病，但馬斯克表示，之後幾代晶片可能會提供更多功能。「人們無須說話就能溝通。當然我們仍可以為了情感上的原因說話。您可以非常快速且更精準地和他人溝通。如果想說另一種語言，只要下載程式即可。」

馬斯克被問及需要多久才能開發出足以替代語言的科技時，他表示5至10年間可以達成：「如果研發速度持續加快的話。」

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