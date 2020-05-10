法國愛人修正案被拒　民眾移動範圍續受限　異地情侶繼續苦相思

法國11日起進入抗疫新階段，民眾雖可自由出入，但長程移動仍須申請許可。有國會議員提出「情侶修正案」（lovers' amendment），希望情侶能被排除在這項旅行限制之外。對此，衛生部長予以否決，被嚴格管制措施隔開的情侶將要繼續忍受相思之苦。

英國《衛報》報道，法國執政黨共和國前進黨（La Republique En Marche）議員克拉波（Mireille Clapot）建議，嚴格的管制措施雖於11日告一段落，但「愛情」也應被納入用來證明離家旅行超過100公里的「迫不得已理由」中。

法國自3月17日中午起實施居家避疫令以來，許多情侶已經被迫分居。克拉博表示，「法律對大眾自由施加過多限制，以至於或多或少限制了愛情」。然而，法國衛生部長韋蘭（Olivier Veran）否決了此一修正案（GettyImages）

法國自3月17日中午起實施居家避疫令以來，許多情侶已經被迫分居。克拉博表示，「法律對大眾自由施加過多限制，以至於或多或少限制了愛情」。

對此，法國衛生部長韋蘭（Olivier Véran）否決此一修正案，並說政府不想增加例外規則的數量，但感謝克拉波為眾議院帶來「這個溫柔時刻」。

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