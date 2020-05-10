與「川崎氏病」有關？　歐美兒童染神秘炎症「疑雲陣陣」

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續肆虐全球，至今共有超過400萬人受感染、近28萬人喪生，各國專家正忙於研究對策之際，歐美等地有多名兒童患上兒童多系統炎性綜合症（pediatric multisystem inflammatory syndrome），有意見認為該綜合症或與川崎氏病相近，同時不排除它或與新型肺炎有關。

紐約州長科莫（Andrew Cuomo）5月9日表示，當地有一名小孩死於與川崎氏病（Kawasaki disease，KD）或中毒性休克綜合症（Toxic Shock syndrome，TSS）相似的病徵，是州內第3宗兒童死於類似疾病的個案，目前全州有最少73名兒童出現類似情況。而英國和歐洲最近亦有同樣情況，當中不少年青病患都對新型肺炎病毒呈陽性反應，紐約州衞生部門指出，兒童多系統炎性綜合症患者可能在出現新型肺炎病徵後數天甚至數周才病發。

川崎氏病最先由日本的小兒心臟科醫生川崎富作於1967年通報，並於1976年在夏威夷錄得日本以外的首宗個案。患者主要是7歲以下的兒童，病徵包括長期發燒、嘴唇發炎、出疹、手和足部腫脹，以及頸部淋巴結腫大等。大約四分一患者通往心臟的血管發炎，更可能導致個別患者心臟病發，因而需要接受長期深切治療。

現時醫學界仍不清楚川崎氏病的起因，有說是可能與病毒、細菌及環境等因素有關，不過只要及時發現和接受靜脈注射免疫球蛋白療法（IVIG），心血管發炎的情況可大為改善。

專家：新個案與川崎氏病有相異之處

到底這些歐美兒童的病例是否與川崎氏病或新型肺炎有任何關係，現時仍然言之尚早。紐約州立大學水牛城分校（University at Buffalo）研究Ｂ細胞對炎性反應的助理教授伊卡爾（Mark Hicar）認為，現時只知道一個與兩種疾病有關連的公開案例，但個案沒有出現心血管問題的典型川崎氏病徵。

伊卡爾指出，即使多宗個案與川崎氏病徵重疊，惟仍有多個不同之處，包括新個案的患者比較有更嚴重腹痛、噁心、嘔吐等，而且他們主要出現大部分機能不全情況，只有甚少例子錄得血管發炎問題。另外，兒童多系統炎性綜合症病患的年齡和個案出現地區都與川崎氏病不符，正如剛才提到，川崎氏病患通常是7歲以下兒童，而且在日本等亞洲地區的比例為北美的10倍左右，但根據一份刊登在《刺針》（The Lancet）醫學期刊的研究顯示，患者年齡介乎4至14歲，而且主要都是加勒比黑人（Afro-Caribbean）。

衛生部門：兒童亦有感染風險

伊卡爾亦提到，目前日、中等地並沒有出現這種患者，他認為專家需要進行更多研究釐清兒童多系統炎性綜合症與川崎氏病的關係，而紐約等州份亦正式收集這種病患的數據，希望找出有效的治療方法。紐約州衛生部門強調，雖然新型冠狀病毒對成人構成較大威脅，兒童亦有受感染機會，後者的病徵較為輕微，而且病情惡化的機會亦相對地低，因此呼籲家長不可掉以輕心。

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