【新冠肺炎】韓國梨泰院夜店再爆疫情　揭示急於重啟經濟的危機

韓國是最早期出現新型冠狀病毒疫情（COVID-19）的地區之一，亦是成功控制疫情發展的國家之一。隨着感染患者大幅減少，韓國在4月中陸續重啟經濟，但最近一個夜店酒吧區再度爆發疫情，揭示疾病可隨時捲土重來的危機。

新型冠狀病毒肺炎：攝於5月10日，梨泰院一間夜點外貼出告示，指按令暫時停業。（Getty）

韓國5月10日新增34宗確診病例，是韓國境內單日時隔28天後再度突破30個。30個中其中24宗與8日發生的「梨泰院區夜店集中感染」事件相關，連同過去兩日發現的確診患者，梨泰院感染相關患者已增至54人。

根據病源追蹤，爆發源頭是一名29歲的男子。該男子在5月1日曾前往首爾梨泰院區3間夜店，導致多人感染。當局已勒令全國所有夜店酒吧等娛樂場所即時停止營業2周，並派員前往涉事地區消毒。

當局亦指自4月30日至5月5日，有約7000人前往該區消遣，現正追蹤他們下落。

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急於重啟經濟可能的再爆發

韓國在２月因新天地教會出現大規模疫情爆發，在當局的嚴密管控及抗疫措施下，疫情逐步受到控制，每日新增患者已降至十餘人。政府4月20日宣布陸續解封，讓娛樂場所再度營業，沒想不足半個月便發生集團感染。

適逢韓國4月29日佛誕、五一勞動節等公眾假期的「黃金周」，不少人為慶祝「解封」前往首爾遊玩。當局擔憂梨泰院的感染個案全進一步擴大，蔓延全國。

目前世界各地疫情依然持續，為避免封城措施令經濟運作停頓過久，各國已急不及待重啟經濟，甚至有人為此爆發示威。但在疫苗尚未研發，未有特效藥情況下，讓已關閉的商店再度營業，特別是娛樂場所等人群聚集的地方，會增加疾病感染風險。

韓國梨泰院的爆發感染規模，需要時間得出答案，但這已揭示疾病可隨時捲土重來的危機。