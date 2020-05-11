14歲印度女神童8大名校取錄　精通聲樂曾出CD　天才哥哥CV更驚人

14歲就被8所名校錄取！美國加州一名14歲的印度裔女童，4歲時就已加入國際天才組織門薩（Mensa），13歲時就從高中畢業，她不僅在數理方面表現優秀，音樂領域也難不倒她，6歲時就已學會顫音技巧，而她哥哥表現更是驚人，11歲時只花1年時間，就拿到了3個副學士學位。

來自美國的印度裔超級天才兄妹（點圖放大瀏覽）：

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根據《 abc 7 news 》報道，來自美國的14歲女童蒂亞拉（Tiara Abraham），從小就天賦異稟，不只在數理領域表現優異，音樂領域的表現也超出同年齡層的孩童，蒂亞拉在6歲時就無師自通唱出顫音技巧，7歲時便開始學習聲樂，並能完美演出德國、法國、意大利、西班牙、拉丁等詠嘆調，甚至在2016年時發行她第一張聲樂專輯《 Winter Nightingale 》。

去年才13歲的她，就以GPA滿分的成績從高中畢業，現今則有8所頂尖大學搶着要她就讀，其中包括三藩市州立大學、加利福尼亞大學、加州州立大學東灣分校、南加州大學、太平洋大學、加利福尼亞大學戴維斯分校等。

報道中也透露，其實蒂亞拉是來自醫生及工程世家，由於她對音樂充滿熱情，也想持續往這條路發展，父母也都相當支持。除了蒂亞拉以外，她的哥哥塔尼什（Tanishq Abraham）也是一名神童，僅花1年的時間就在11歲時取得3個副學士學位，目前則在加州大學戴維斯分校研讀生物醫學工程學博士。

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