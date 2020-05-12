瑞德西韋、單克隆抗體、紐約「群體免疫」——與哈佛學者談防治對策

截至上周六（5月９日），全球新冠肺炎疫情（COVID-19）確診數目超過400萬宗，死亡人數約28萬。美國疫情最為嚴重，確診數目差不多佔全球三分一。各國持續防控措施的同時，科學界亦急於尋找針對新病毒的防治對策。日本跟隨美國正式批准使用抗病毒藥瑞德西韋（Remdesivir），然而該藥治療成效仍是未明。美國進行大規模抗體測試，期望早日重開經濟，但距離真正「免疫」有多遠？《香港01》採訪哈佛醫學院教授哈茲爾廷（Dr. William A. Haseltine）了解各種防治對策。

H：哈茲爾廷 01：《香港01》

01：美國於5月初緊急批准使用瑞德西韋治療新冠病患。國家過敏症和傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）此前指出，瑞德西韋對於新冠病毒感染者有「明確」益處，指使用了瑞德西韋的病人康復速度比起使用安慰劑（placebo）快31%。這數字及他所謂的「明確」代表什麼？

H：我未看過相關數據，未能作出評論。我唯一看過的數據顯示它（瑞德西韋）對比起安慰劑，並沒任何正面作用。從現有證據來看，我認為瑞德西韋若然是對病情有效，都只屬邊緣性質。以我了解就是減少留院時間，而並非能使病人免於死亡或進入深切治療，目前很多疑問尚未解答。在未有數據支持和獨立分析前便發出這樣的訊息，我認為是不負責任的。

瑞德西韋已獲美國及日本政府批准使用治療新冠肺炎。（路透社）

01：你早前在《福布斯》發表的文章，指出須「敦促小心使用瑞德西韋」，你認為其他國家跟隨美國急推批准使用瑞德西韋來治療新冠病人，會帶來什麼憂慮和問題？

H：我告誡大眾注意瑞德西韋的使用，是因為既有數據顯示它並未有效對抗新冠病毒，同時，一直亦知道這種藥物有副作用，包括令肝臟受損、腸胃併發症，嚴重程度足以需要煞停療程，這不是一項溫和（neutral）的療程，而是一項能造成損害的治療。因此，需要謹慎分析其使用風險和利益，還未看到有發表的數據證明它的好處，所以需要了解它的風險利益比（risk benefit profile）。

因此我認為，國家急於通過使用瑞德西韋是過早的，此外，這是一種難以施用的藥物，需要用到靜脈注射方式，需要在醫院設備下進行。而據我所知，這藥只會用於重症病患身上。

全球多地的醫院都有試用瑞德西韋治療新冠肺炎患者，但臨床數據依然短缺。（路透社）

01：可否解釋一下抗病毒藥物（antiviral drug）與單克隆抗體（monoclonal antibodies，又稱單株抗體），可如何分別應用於治療新冠病毒感染者？

H：有人會把瑞德西韋的初期研究與人類免疫缺陷病毒（HIV）藥物齊多夫定（AZT）的初期研究相比，但其實兩者完全不同。AZT是專門針對HIV病毒，它能迅速減低血液內的病毒量，從而減輕病徵，患者能在病毒產生抗藥性前康復，這跟瑞德西韋的情況相差很遠。中國的其中一項研究顯示，使用瑞德西韋並沒有顯著減低病人體內的病毒量。這點在美國國家衞生院（NIH）公布中並沒提及到，卻是非常重要的。

病人康復時間減少三成，看起來很好，但由於缺乏關於病人體內病毒的量化數據，我們無從判斷這到底是間接效果，還是該藥真的發揮作用。正如中國的研究顯示，病毒量沒見下降，到底瑞德西韋起了抗病毒藥的作用，還是起了其他作用，仍存在很多不確定性。

因此，問到如何以抗病毒藥來治療患者，是一個假設性問題，因目前沒有藥物證實有效對抗這種病毒，我們目前沒有掌握這方面的證據。但我能夠確定的是，將會有藥物針對這病毒，能夠快速減少病毒量。希望這會是一種口服藥物，並發展出數種藥，幫助不同病情的人，在病情惡化至需要進入深切治療部（ICU）或造成永久肺功能受損前，已經有效治好病人。對於醫護人員，能有效預防他們受感染

瑞德西韋正準備跟各國藥廠合作，增加產量。（路透社）

01：抗病毒藥物與單克隆抗體能互補使用還是競爭性？

H：化學藥及抗體藥物也是互補性質（complementary）的，而且這樣的情況很大可能發生。因為這病毒能發展出抗藥性，很可能需要用上多種治療。事實上，冠狀病毒也會對瑞德西韋發展出抗藥性，正如中東呼吸綜合症（MERS）病毒也對瑞德西韋出現抗藥性了。因此，對於治療此病的終極辦法是使用綜合藥物（combinations of drugs），多方位攻擊病毒，這在HIV的療效上已引證了。

01：單克隆抗體是否比抗病毒藥，對病毒更具針對性呢？它未來可怎樣用於對抗傳染病？

H：我認為抗體藥物對於標靶病毒有絕對針對性，是針對原子的對標性（atom to atom），不可能同時對抗不同的病毒。單克隆抗體有效打擊病毒，而且頗具效率，尤其是使用一種以上的單克隆抗體。它們針對特定的生物體，以靜脈注射方式施藥，毋須持續進行，因為注射一次單克隆抗體，藥效可長達三至六周，甚至八周。

目前困難在於微生物對於單克隆抗體會發展出抗藥性，因此需要組合多種一同使用。最後，製造單克隆抗體是昂貴的。你看到關於單克隆抗體無效對抗傳染病的說法都是無稽的。已有很好的單克隆抗體藥能有效針對病毒，就如呼吸道融合病毒（Respiratory syncytial virus ，RSV）。

歐洲疫情放緩，德國等地開始逐步重開經濟，巿民亦到餐廳用膳。（路透社）

01：新冠病毒已感染全球數以百萬計人，受影響的還包括很多貧窮國家，哪種治療方法相對便宜？

H：最好的方法就是疫苗，每劑疫苗的成本很低，功效能持續長時間。各國政府及國際組織都可從事疫病注射工作，因此最好的解決方法是有效的疫苗

01：以現時所知，疫苗最快可能要半年至一年以上才能面世，你認為單克隆抗體藥可在疫苗面世前充當一個過度方案嗎？

H：我不認為這樣，我相信等待單克隆抗體藥獲批准使用也需要相若時間，或者可能早一兩個月時間，但目前尚待進行大量測試，以證實其是否有效及安全

紐約仍是美國疫情最嚴重的地區，但檢測抗體又是否有助防治新冠肺炎？（路透社）

01：紐約正進行大規模抗體測試，州長科莫4月底公布的數據顯示，紐約巿21%接受抗體測試的紐約人結果呈陽性，這代表了什麼？這是否代表紐約正邁向「群體免疫」，還是正如部份專家所言只是「假希望」？

H：首先，抗體測試並不可靠。現時各地社區長期傳播的流感病毒有四種，很多抗體測試其實分辨不出流感病毒及新冠病毒。第二點是，這些抗體測試結果會呈陽性或陰性，我認為較明顯的是（紐約巿）流行程度相當高，5%或10%的人口受到感染。問題是，受過感染是否等於免疫了？針對冠狀病毒而言，這並非必然，就算受感染了都不等於受到保護。數項研究顯示，測試冠狀病毒康復者抑制病毒的能力，卻發現很多病人體內並沒有保護性抗體。他們雖有抗體，但無法阻止病毒複製。不過這些研究都在初步階段，需要進行更大規模及有組織的測試。

另一個問題是，若擁有保護性抗體又可維持多久呢？很多冠狀病毒的保護性抗體，不能持續超過一年。我們不知道這次的新病毒是否也是如此，如今仍言之尚早。

加大拿部分學校重開，教職員為返校學童噴消毒洗手液。（路透社）

01：你認為抗體測試的方法是否適合美國各州去推行，以應付重開經濟的要求？

H：我認為進行抗體測試有眾多原因，而我會告誡很重要一點是，抗體測試須有針對性，我們也需要更多的資訊去了解，這些抗體是否等同具保護作用，在很多情況下，有抗體都不等於有保護作用。

因此，單靠抗體測試去判斷一個群體是否有保護能力是不足夠的。較好的方法去決定重開經濟活動，是要當作全民都受感染或有機會受感染，落實全民保護，所有人都需注意衞生、保持距離、戴口罩、戴手套等，因為你不知道何時會受感染。因此要把全民都當成有機會受感染，適當地進行經濟活動。除非社群已達到零感染，這些措施都需要維持。別忘記，這場疫情是從一個人開始，足以感染一個城巿、一個國家、以至全世界。

01：你作為中美健康峰會的主席，在疫情爆發才從峰會地點武漢返美。你能分享一些你對中、美兩地疫情防控的看法嗎？

H：我想數據已很明顯，感染始於中國，但迅速抑制下來。目前美國的感染及死亡數目，再乘以四來計算（備注：中國是美國人口的四倍多），以人均計算，疫情比中國嚴重五十倍以上，而我們的疫情尚未到達終點。在某些地方，疫情或者才剛開始攀升。因此從多種數據可清楚看到，中國在防控疫情上比美國有效率。

Dr. William A. Haseltine 哈茲爾廷博士

哈茲爾廷博士在1976至1993年於哈佛醫學院及哈佛大學公共衞生學院擔任教授，創立生化藥理學部門及人類逆轉錄病毒學部門。他現時為艾社康諮詢公司（ACCESS Health International）董事長，以及中美健康峰會組織理事長。

上文刊載於第213期《香港01》周報（2020年5月11日）。

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