杜拜女子上Amazon網購平價AirPods　早料是假貨仍被實物嚇傻

許多民眾都開始使用藍牙耳機，輕便、快速連接是消費者購買的主要原因，而AirPods則是不少蘋果用戶會選擇的一款藍牙耳機。有位杜拜女子近期花了大約62美元網購一款藍牙耳機，而該款藍牙耳機號稱是AirPods……

看看正版的AirPods與該女子收到的奇特貨品：

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根據《New York Post》、《India TV》報道，有位杜拜女網友在亞馬遜（Amazon）網站上購買了一款只要62美元的AirPods，而正版的AirPods價格整整高出該商品3倍以上，雖然女子知道商品一定是假貨，但仍抱着嘗試的心態下了訂單，沒想到商品一到貨後，讓她看傻眼。

她在Twitter分享了商品照片，只見這款號稱AirPods的耳機，大小跟一個人的頭差不多大，根本是巨大版本的AirPods，而女子也在貼文寫道「天啊，這真是巨大」。

對此許多網友也紛紛回覆，「這是吹風機吧」、「妳拿到進階版本的」、「它們真的可以用嗎」、「它們可以聽音樂嗎，還是只是裝飾品」、「至少不會搞丟」、「把它拿去動物園，大象可以用」。

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