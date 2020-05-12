【新冠肺炎】白宮西翼 — 可能是全球最難遵守社交距離的工作場所

全球的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情開始放緩，各國都陸續放寬抗疫措施，但強調盡量在職場等地方保持社交距離。不過，被視為美國政權中樞部分的白宮西翼辦公室（West Wing），要達成保持社交距離的目標，或者是不可能的任務。

美國有線新聞網絡（CNN）5月11日報道，白宮西翼辦公室與橢圓形辦公室（Oval Office）只有15秒步行距離，而在這個空間內，就劃分為多個細小辦公空間，部分更可能與一張辦公桌相若。

新型肺炎：白宮西翼及特勤處人員都遵照指引戴上口罩。（Reuters）

不過近日接連傳出總統特朗普（Donald Trump）的貼身助理及副總統彭斯（Mike Pence）的新聞官確診，令人憂慮西翼辦公室的官員、甚至是正副總統會否同樣受到感染。白宮經濟顧問哈西迪（Kevin Hassett）在10日直言，到白宮工作令人害怕。

新型肺炎：白宮經濟顧問哈西特表示，到白宮西翼工作或有風險，但他為愛國而願意冒險。（Reuters）

即使面對這個風險，假如當局採取更嚴厲措施阻止白宮成為病毒溫床，這或會削弱特朗普的政治立場 — 他本身拒絕戴口罩，確診的助理都沒有，同時一直呼籲民眾重返職場和復課，並認為無需進行全民病毒檢測。可是假如白宮核心爆發疫情，他要如何保證大家的安全，肯定成為一個極具諷刺但困難的課題。

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