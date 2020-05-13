如果你掉進薯片工廠的機器裏或被蚊叮40萬次　會是個什麼死法？

世界說
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如果你掉進了薯片工廠的機器裏，會發生什麼？這還用說，當然是死了。但是，你知道是怎麼個死法嗎？今天給大家推薦的是一本從書名到內容都超有趣的科普書：《假如你跳進一個黑洞裏》。

書裏面探討了45種離奇死法：你吃了過多的餅乾、你被當成炮彈發射出去、你作為祭品被扔進了火山裏、你乘坐的電梯纜繩斷了、你戴著世界上聲音最大的耳機、你被流星砸中、你被一頭鯨魚吞下去、你拿著的書突然變成黑洞......不管死法多離奇，科學都能幫你看清。

這裏面有的確有其事，有的來自勇者的親身經驗（或驗屍報告），有些情況則是作者的研究結果。作者保羅是一位固態物理學博士，他用有趣的情境假設、實際的科學依據，加上高級的黑色幽默，從多元角度描繪了各種死法。除了目睹這些五花八門的精彩死法，你也能學到千奇百怪的冷知識，更能體會到生命的寶貴。

掉進薯片工廠的機器裏、被蚊子包圍或在世上最冷的浴缸洗澡　你會怎麼死去？（點圖繼續閱讀）：

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【本文獲「狂丸科學」授權轉載，微信公眾號：kuangwanplay】

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