「反中」的奶茶聯盟能代表泰國青年政治取態嗎？

經歷＊中泰網絡大戰，一起「擊退」中國小粉紅後，港台泰網友似乎產生有趣的連結，既一起組成「奶茶聯盟」（Milk Tea Alliance），更有泰國網友在湄公河水源權議題（#StopMekongDam）上尋求港台盟友支援。 現在，Twitter大戰高潮已過，但這次鍵盤大戰之後，港台泰的關係會帶來怎樣的改變，又或只是網絡上一次互嘲、互撐跟狂歡？海外媒體將這現象形容為「追求自由民主」陣營團結一致「抗中」，但這是夠全面的解讀嗎?

承接上文：「奶茶聯盟」狂熱背後 被低估的泰國民主路

網絡Twitter大戰，港台泰網民「擊退」中國小粉紅後，泰國網友在湄公河水源議題上尋求台港盟友支援。（網上圖片）

2019年泰國大選，在年輕人間聲量高、拿下多個國會議席的未來前進黨 （The Future Forward Party）來看，其支持者其實很大部份是瓜分了民主黨的票源，而民主黨是泰國成立最久的政黨，背後支持的勢力一直是分布在曼谷周遭地區的文官集團，可以看成是民主黨被新興政黨取代。

這次網絡風波中，部份人將奶茶聯盟標誌為「支持民主自由」的陣營，那又是否可以看成年輕人對政治的看法和心聲？黃凱苹認為，如果去問泰國中產階級希不希望民主，她相信答案是肯定的，「只是他們想要的民主是很矛盾的。」

泰國中產階級在某種程度下還是希望有民主，「但問題是，如果單就社會結構而言，其人數無法跟廣大的鄉村民眾抗衡，實施完全一人一票的民主，很有可能會讓像他信這樣的政治人物帶領的政黨再次上台。」黃凱苹分析。

若港台泰網友深入認識不同社會的歷史脈絡，了解網戰發燒的原因，或許能賦予奶茶聯盟更深刻的價值。（twitter）

有廣大鄉村支持者的他信選擇威權路線，在中產階級的眼中有如「暴民政治」，對於中產階級而言非常兩難：既想要自治，又不想要一人一票式民主。當政府走向開始偏向他信這種政權時，他們會跟軍方合作來終止這樣的狀態，但又不希望軍方長期執政。

泰政黨「反中挺中」光譜何在？

泰國的政黨有明確的階級劃分，那有沒有鮮明的親美親中標籤呢？2019年10月，香港眾志秘書長黃之鋒在Facebook發布與未來前進黨領袖塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit）見面的相片，部份港台媒體將未來前進黨標示為「反中」政黨。

黃凱苹認為，比起將他們劃成反中政黨，不如說塔納通與黃之鋒見面的原因或在於他們都是反威權。泰國政黨跟泰國政府的政治立場一樣，在對中、美的態度上不是定性的。此外，在選舉時和執政時的態度也會有所差異，這點在馬來西亞前首相（Mahathir bin Mohamad）身上就很明顯。

馬來西亞前首相馬哈蒂爾在大選期間攻擊對手與中國的關係。圖為3月1日馬哈蒂爾在吉隆坡的記者會上發言。（AP）

2018年馬來西亞大選時，與中國有關的議題也是熱點，馬哈蒂爾將對手納吉布（Najib Razak）跟中國的關係當成攻擊目標，但是，馬哈蒂爾上台後還是跟中國妥協，在商言商。假使泰國未來前進黨沒有在今年3月「被解散」，他們政黨若有機會執政，黃凱苹認為，也會如馬哈蒂爾一般，以務實的態度對待中國，「因為執政時，國家利益永遠在最上面。」

總結來說，泰國政黨跟泰國政府一樣沒有明顯的親中、親美色彩，階級才更能劃分這些政黨。「在這個過程當中，只要能解決經濟問題，親美或親中都是好事，不要特意區分親中親美，反而能更保留彈性空間。」對選民而言，紓緩經濟問題比政黨對中、美的站隊更加重要。

但是，近年中國對泰國政黨資源的影響無法忽視。黃凱苹提到，中國透過駐外使館給予特定政黨援助幾乎是公開的秘密。「這也蠻合理的，中國要展示經濟實力，以國家的角度來看，你要去做生意，必須跟不同的政黨維持友好的關係。」但是在這個押注政黨的過程，有些沒得到資源的政黨就會把矛頭指向中國，使中國議題再次被炒起，這比起「反中」這種意識形態之爭，更像政黨之間的資源競爭。

不能忽視的「第三者」

所以，若單從台灣人眼中明確的統獨、意識形態去看泰國的政黨政治，就會因為脈絡不同而陷入貼標籤的誤解，忽略泰國的歷史脈絡、社會結構及摸索民主路的努力和掙扎。同樣地，在理解兩地關係時，也不能忽略泰國作為一個要確保自身利益最大化的主體性國家，以及兩地關係中的「中國因素」。

例如，去年台灣開放泰國遊客免簽，但泰國11月上路的簽證新規卻要台灣遊客附上財力證明，遂引發台灣輿論不滿。此外，對於台灣在新南向政策的進展，藍綠雙方也都非常急切想定義成敗。

泰國的基層民眾關注經濟生活，甚於政黨的政治光譜及對中美的立場取態。 （路透社）

黃凱苹認為，想靠外交人員在台泰關係上爭取國家認同或關係的正常化，其實不太可能。原則上，對東南亞國家來說，只要想做中國的生意，就不可能違背「一個中國」原則。對於台灣民眾看到的免簽無法互惠的問題，也同樣要顧及中國大陸的抗議。

此外，台灣跟中國內地能提供給泰國的觀光收益相當懸殊。根據泰國媒體報道，在2019年泰國的觀光人次達到3,980萬，當中近1,100萬是中國遊客。而根據台灣內政部移民署統計，2019年台灣赴泰國旅遊人次則為83萬。

「站在泰國的角度，一年去泰國的中國旅客這麼多，它也沒有給中國免簽，怎麼會給台灣免簽？在泰國的角度來說，對兩邊都不開放免簽，它所收取的簽證費也會很可觀。這個問題原則上是我們跟泰國的問題，也是我們跟中國（大陸）的問題。」所以不是像部份台灣民眾認為，「我給你免簽，你就應該互惠」這麼簡單。對於新南向政策的成敗與否，黃凱苹認為很難定義，台泰關係還有一大關鍵是中國因素，這是無法忽視的現實。

以此來看，外交關係的現實讓奶茶聯盟「團結」，或許只能存在於網絡輿論場中，但若可以以此為契機，讓港台泰三地網友不臉譜化、不以自身的政治框架去認識彼此，認識不同社會的歷史脈絡，了解這場網絡戰中「發燒」的原因，理解不同地方在中美兩強間折衝樽俎，尋求利益最大化的努力，或許能賦予奶茶聯盟更深刻的價值。

上文節錄自第213期《香港01》周報（2020年5月11日）《被低估的泰國民主路 「奶茶聯盟」狂熱背後》。

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