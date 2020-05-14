【新冠肺炎】拉丁美洲疫情肆虐　抗疫工作難過登天

全球遭受新型冠狀病毒（COVID-19）疫情打擊，至今有超過434萬人確診，近30萬人死亡。不少人在關注「美國的個案增加了多少」或「俄羅斯的疫情全球第二」的同時，拉丁美洲的疫情卻成為「被遺忘的一群」，當地情況嚴峻之餘，抗疫工作可謂無能為力。

《紐約時報》（New York Times）5月12日分析拉丁美洲多個城市的疫情，反映區內新型肺炎嚴重情況超出歐美地區的高峰時期，其中巴西、厄瓜多爾兩國面臨的壓力最大。

報道指，疫情在南美洲爆發時，多國政府都採取封城措施，要求民眾不要外出。可是這些措施在減低疫情似乎無補於事，巴西現時出現像紐約市早前集體埋葬新型肺炎死者的場面。有來自亞馬遜州首府瑪瑙斯（Manaus）的原住民領袖認為，大家根本沒有充分應對疫情，就算聽從指示在家居隔離，但他們缺乏資源購買口罩、藥物和食品等必須物資，導致情況惡化。

新型肺炎：巴西死於疫情的人數不斷上升，墳場集體埋葬死者的場面差不多變成每日常態。（Reuters）

事實上，這場疫情不但反映民眾沒法準備充足外，亦揭露區內經濟政策的失衡。厄瓜多爾及巴西政府大量削減醫療制度的撥款，亦令這兩國死於疫情的人數佔區內最多 — 據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的最新數據顯示，截至14日，巴西和厄瓜多爾分別有13,240人及2,334人喪生。厄瓜多爾前衛生部長班塞（Carina Vance）直言，如果最貧困階層沒法負擔最基本而必須的衛生服務，全國民眾同樣會面對衛生危機。

新型肺炎：巴西與厄瓜多爾等拉丁美洲國家近年大量削減對醫療體制的撥款，造成供不應求，影響服務質素，同時亦導致貧困民眾無力負擔。（Reuters）

而在這場疫情中，世界各國都紛紛爭相採購個人保護裝備等醫療物資，但經濟較差的拉丁美洲國家則無足夠財力與富裕國家一同競投物資，為當地本身艱難的抗疫工作雪上加霜，就算曾在2008年金融危機時向區內國家大量提供貸款的中國，亦因為限制出口物資而愛莫能助。

新型肺炎：巴西總統博爾索納羅近日雖然在公開場合戴口罩，但他一直輕視疫情的立場，令不少民眾放下戒心，造成確診人數持續上升。（Reuters）

除了經濟問題，拉丁美洲國家領袖的取態亦是導致疫情惡化的主要原因。例如以巴西為例，總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）一直輕視保持社交距離的重要性，更以「你們到底想我怎麼樣？」為國內死亡人數不斷上升逃避責任。瑪瑙斯市長內托（Arthur Virgílio Neto）表示，博爾索納羅的言論令民眾的意識更鬆懈，地方抗疫更顯得無助。

該市在4月有大約2,800人死亡，比同期平均值高約3倍。《紐約時報》分析指，這個增幅與西班牙馬德里3月中至4月中疫情高峰的情況相若，可是從博爾索納羅為疫情「吹淡風」的立場來看，巴西、甚至是拉丁美洲的實際情況，很大機會比外界所知道的更惡劣。

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