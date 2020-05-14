印度稀有海豚時隔30年因封城現身卻遭人類虐玩流血　片段引發眾怒

在新冠肺炎（COVID-19）疫情之下，各地商業活動劇減，就連污染也大大減少，在印度，罕見的恆河豚時隔30年再度在加爾各答（Kolkata）出現，但沒想到當地部分民眾卻沒有好好珍惜，反而無情虐待其中一隻海豚寶寶，有關片段在網上廣傳後引發眾怒，關注動物團體要求政府嚴懲有關人士。

《印度時報》報道，名叫Rafiku Saihk的男子在網絡上傳的影片顯示，有一群民眾在陸上虐玩小海豚，有男子手執小海豚的嘴部與尾部，無視牠的掙扎，又有人用雙手把小海豚的嘴部強行打開。報道稱，從另一用戶上傳的影片顯示，這條可憐的海豚最終獲放回河流，但當時身上已經有血。

🔻網上流傳的影片部分片段🔻

小海豚僅出生數周 估計難存活

關注動物的環保人士羅伊喬杜里（Biswajit Roychowdhury）表示，他已經向政府部門舉報，讓對方調查事件，他稱，估計事發地點為加爾各答與布德萬（Burdwan）之間一帶，要求執法部門拘捕片中人士。

羅伊喬杜里稱，片內的小海豚相信只出生了數個星期，由於哺乳類動物的皮膚十分敏感，加上影片中牠所受到的對待來看，他估計即使放回水中，小海豚也很難存活。

據世界自然基金會（WWF）網站介紹，恆河豚屬於瀕臨絕種的動物，估計現存只有約1200至1800隻。

After years, the South Asian River Dolphin, commonly known as Ganges Dolphin, has been spotted from different ghats in Kolkata. These mammals, the only freshwater dolphins in the world, have been categorised as 'critically endangered' and have not been seen near Kolkata for years pic.twitter.com/o9HLnz2g5h — Shiksha IAS Academy (@ias_shiksha) April 22, 2020

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