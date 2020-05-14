印度稀有海豚時隔30年因封城現身卻遭人類虐玩流血　片段引發眾怒

世界說
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在新冠肺炎（COVID-19）疫情之下，各地商業活動劇減，就連污染也大大減少，在印度，罕見的恆河豚時隔30年再度在加爾各答（Kolkata）出現，但沒想到當地部分民眾卻沒有好好珍惜，反而無情虐待其中一隻海豚寶寶，有關片段在網上廣傳後引發眾怒，關注動物團體要求政府嚴懲有關人士。

《印度時報》報道，名叫Rafiku Saihk的男子在網絡上傳的影片顯示，有一群民眾在陸上虐玩小海豚，有男子手執小海豚的嘴部與尾部，無視牠的掙扎，又有人用雙手把小海豚的嘴部強行打開。報道稱，從另一用戶上傳的影片顯示，這條可憐的海豚最終獲放回河流，但當時身上已經有血。

🔻網上流傳的影片部分片段🔻

小海豚僅出生數周　估計難存活

關注動物的環保人士羅伊喬杜里（Biswajit Roychowdhury）表示，他已經向政府部門舉報，讓對方調查事件，他稱，估計事發地點為加爾各答與布德萬（Burdwan）之間一帶，要求執法部門拘捕片中人士。

羅伊喬杜里稱，片內的小海豚相信只出生了數個星期，由於哺乳類動物的皮膚十分敏感，加上影片中牠所受到的對待來看，他估計即使放回水中，小海豚也很難存活。

據世界自然基金會（WWF）網站介紹，恆河豚屬於瀕臨絕種的動物，估計現存只有約1200至1800隻。

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