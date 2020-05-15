擊退小粉紅的台泰聯盟：萍水相逢或細水長流？

中國內地與泰國網友日前在Twitter上因「一中原則」所爆發的中泰大戰，意外引起了台灣與香港的關注。但面對中國網友的大舉出徵，泰國網民卻顯得不痛不癢，反倒以詼諧地自嘲及迷因(MEME)圖輕鬆反擊，使「小粉紅」大感束手無策。港、台網民見狀也紛紛加入戰局，還有人制作了「台港泰奶茶乾杯圖」，象徵三地在此次網戰中建立的友好情誼。但在「台泰奶茶聯盟」成立的同時，台灣與泰國之間是真的有足夠的交流與理解，抑或只是一時網絡罵戰中的「民主同盟」？

「沙瓦底咖，沙瓦底咖，求求老天讓我愛上他。」由兩名泰籍華裔女子組成的團體「中國娃娃」，於2000年以一首《單眼皮女生》一炮而紅，副歌中一句打招呼用的泰語「沙瓦底咖」不僅讓人倍感親切，也成為台灣人人都能朗朗上口、卻「僅此一句」的泰語。

每逢３、４月，大學生熱烈討論畢業旅行的地點，除非好友圈家境富裕，否則泰國絕對是熱門選項。泰拳、騎大象、成人秀、泰國浴，不可諱言，多數台灣人對泰國的印象僅止於短暫的觀光行程及美味的泰式料理，對其他部份似乎沒什麼了解。

其實，泰國與台灣曾有深厚的淵源與交流。台泰交流協會秘書長洪銘謙表示，「在台灣解嚴之前，拉瑪九世（普密蓬）跟台灣官方有很多互動，因為泰國曾經是反共陣營的一員，尤其在越戰時期，雙方來往非常密切。」他說，除了官方在冷戰格局下都身為「親美抗共」的成員之外，民間也不乏許多往來互動。

洪銘謙提到，台灣與泰國之間其實歷史淵源頗深。（Facebook@洪銘謙）

洪銘謙說，台商前往泰國投資的熱度僅次於內地，在泰的台灣商家數目逾5,000家，人數高達15萬人，在泰國的外商排名佔據前三位。台商在泰國的投資項目，亦遙遙領先在越南的投資情況。其原因不外乎泰國擁有比東盟其他國家更好的投資環境，以及來自老撾、柬埔寨等地的充沛人力。更重要的是，在泰國掌握經濟實權的華人不會遇到強烈排華問題。而且，泰國人對於學習華語，可說是頗為熱忱。

洪銘謙指，自從台灣退出聯合國、台泰斷交後，官方來往雖變淡，但台灣有很多華語志工，定期前往泰國教學，在語言文化的交流方面相當密切，直到中國大陸的孔子學院及「漢辦」（國家漢語國際推廣領導小組辦公室的簡稱）出現，才慢慢被取代。

洪銘謙說，進軍泰國的中國商家不僅是華為、OPPO等科技大廠，許多在泰北地區的華校也被漢辦接收。他坦言，中國大陸在泰國的華語教學可說是「一條龍服務」，不只包辦教材、師資與建設學校的經費，連高中階段也有國光孔子學院，全泰國共有一萬多名來自內地的華語教師，而且長駐當地教學。相較之下，台灣以交流觀光為主的短期志工，對泰國的華語教學可謂毫無幫助。

洪銘謙指，中國在北京大學成立不久後就有泰語相關科系，因此一直不乏對外輸出交流的泰語人才。台灣自從國民政府遷台至今，已有逾150所大學，卻始終沒一個專業的泰語系。語言人才的斷層，使得雙方在語言文化層面的交流幾近停滯，也導致台灣對泰國的刻板印象嚴重。 「台灣人對泰國的認識途徑可分為三類，第一類是在泰北的孤軍；第二類是來台灣的泰國新移民；第三類是在台灣的泰國勞工，這三類人影響了台灣人對泰國的基本印象。」

台灣對泰國普遍仍抱持着不小的刻板印象。（Reuters）

泰國印象：孤軍、移民、移工

第二次國共內戰末期，中國共產黨已取得明顯軍事優勢，國民黨軍隊雖大舉退守台灣，卻仍有一群中華民國國軍不願投降，自雲南突圍逃往泰緬邊境，持續着反共的軍事行動。這批國民黨殘兵最終於泰北邊境落地生根，成為流離異域的「孤軍」。

由於泰北的國民黨孤軍生活條件不佳，經台灣媒體報道後，不少台灣人前往當地贈送物資，擔任華語教學志工。這些志工不僅到訪泰北，同時也會前往曼谷觀光，因此對泰國形成了窮困落後及觀光城市的印象。

新移民除了將泰式料理帶來台灣之外，也有開設泰式按摩店，可是不少在經營過程中走向色情按摩的歪風；再加上泰國移工不時出現一些群聚打鬥的亂象，導致台灣人說到泰國，仍普遍聯想到「貧窮、落後、性產業」等較負面的印象。

在曼谷工作五年、拍攝多部影片介紹泰國文化及語文教學的台灣YouTuber「哲哲Jer Jer」表示，以前曾有台灣朋友問他：「泰國人是不是騎大象上學」，讓他驚覺台灣人對泰國的誤解之深。「泰國的交通雖然沒有台北那麼方便，但該有的建設其實都算齊全。而且，泰國幾乎每一個地鐵站都設有百貨公司，功能性非常高，也設有銀行，甚至賣跑車、賣房子都有，這方面可以說比台北更加先進。」哲哲提到，泰國的貧富差距非常大，若單論有經濟能力的族群來看，泰國的消費能力恐怕遠超台灣，而非一般台灣人所想象般匱乏。

泰國影視文化的「佛系輸出」

隨着泰國影視、文創產業的崛起，台灣人也看到泰國的不同風貌與日益強盛的軟實力。2004年，泰國拍攝的電影《鬼影》大受好評，泰國鬼片嶄露頭角，之後許多作品成功結合了喜劇與恐怖元素。《愛在暹羅》、《初戀這件小事》等青春浪漫喜劇，也讓觀眾看到泰國除了宗教、鬼怪之外，同樣有讓觀眾冒出「粉色泡泡」的能力。

在韓劇席捲亞洲、「Oppa」當道的時代，泰國看似小眾的BL劇（Boy's Love）擄獲了廣大的海外粉絲。此次中泰網友大戰的導火線，便是源自於BL泰劇《假偶天成》中的男主角Bright與女友的網上言行。正因該劇在兩岸都頗受歡迎，才引起如此大規模的罵戰。

哲哲強調，泰國上層經濟消費能力卻絲毫不遜色於台灣。（Facebook@哲哲Jer Jer）

「雖然泰國影視文化在台灣愈來愈受歡迎，但很慚愧地說，因為台灣沒有泰語相關科系，所以至今沒有相關的字幕組。」洪銘謙歎道，2010至2015年間是台灣人藉由網絡看到泰國影視實力的鋪墊時期，但台灣人熟悉的「天府泰劇」、「BTS字幕組」及「喜翻字幕組」，都是陸生所建立。

台灣的暨南大學東南亞研究所所長陳鴻瑜提到，泰國政府自2010年起非常重視影視、廣吿業的發展，並設立了文化創意中心積極推廣。他認為，很多優秀的泰國影視作品，都未為台灣人認識。主要原因除了是兩地觀眾口味不同之外，泰國政府在電影的推廣上確實做得不夠好，沒有如韓國政府積極推動電影產業，把所有影片都翻譯成英文，進一步跟國際接軌。「泰國比較重視廣吿跟形象上的提升，並將此作為觀光賣點，而不是將電影打入國際市場。」

洪銘謙坦言，台灣的泰語人才產量太低，工業、科技業已不敷應用，遑論在影視、文化產業。在台泰國人其實也很清楚，台灣人對泰國並不了解。由於他們大多來自鄉下地區，生活條件並不優渥，因此對於台灣人的刻板印象通常默然接受。

台灣的外籍勞工大多以女性居多，但來台工作的泰國勞工則以男性為主，家暴問題較少發生在泰國勞工身上，在這方面的負面新聞較少。泰國勞工在台的勞動經歷，能增加他們前往日韓就業的機會，因此他們普遍對台灣印象不俗。「台灣常有志工或宗教團體到泰國幫忙，泰國的台商總喜歡在當地做慈善工作，所以泰國人常說台灣人很善良。」

台泰斷交過後，陸方在泰國的紮根及影響日漸取代台灣。（AP）

不過，泰國人對台灣印象正面，也不等於他們了解台灣，就如同台灣看泰國一樣，一知半解、霧裏看花。洪銘謙強調，如何建立專業科系、培養人才正是關鍵所在。「設立了專業科系，就一定會有從泰國來台灣的學者及教師，他們代表了泰國在台灣的發聲權，能夠在台灣直接提出他們真正的看法，不讓台灣活在單方面的想象中。」

從洪銘謙在大學開課的觀察，近五年來，在台灣學習泰語的人數正日益增加，而且多數是喜歡看BL泰劇的女性觀眾，可見影視文化確實影響台灣人了解泰國文化的意願。「如果台灣想奪回與外界來往的自主權，必須先有翻譯能力才有發聲權利。就像台灣人以前英語水平較弱，就只能靠別人幫忙。」

語言就是國際間發聲的管道和橋樑，台泰之間若真想建立橋樑，必須有足夠的翻譯人才，促進雙方交流與認知。此次中泰網民大戰，台灣網友在大呼過癮的同時，無疑也是一個反思的契機，台泰網友站在同一陣線，究竟是建基於足夠的理解與友好，抑或只是萍水相逢？台灣又有沒有意願與能力將其化為細水長流？「你說奶茶聯盟存不存在？或許存在，但是，同盟之間有沒有辦法講話呢？」

上文節錄自第213期《香港01》周報（2020年5月11日）《台泰聯盟：萍水相逢或細水長流？》。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報，各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。