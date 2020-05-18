【新冠肺炎】澳洲新西蘭提出旅遊泡泡　為跨國體壇賽事開綠燈？

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情爆發近半年，全球各種接近停頓，體育活動亦無法倖免，連原定在今年舉行的東京奧運、歐洲國家盃等大型賽事都被迫延至明年舉行。不過隨著疫情逐漸緩和，地區的體育比賽陸續復辦，但面對的困難並非局限於體育本身，而是牽涉到政治、民生、醫學等範疇。

撇除沒有暫停的白羅斯（舊稱白俄羅斯）、非洲布隆迪（Burundi）等足球聯賽，德甲聯賽、韓國足球及職業棒球都開始恢復賽事，但這些活動都是限於本國上演，反而澳洲的全國欖球聯賽（National Rugby League，NRL）或是將來復辦國際賽事的參考例子。

德甲在5月16日恢復比賽，是首個重開的歐洲五大聯賽，但像歐聯等跨國賽事何時再舉行，將取決於各國解除封城令後的措施。（Reuters）

澳洲的主要賽事並不局限於各省或城市的隊伍參與，而是有來自鄰國新西蘭球隊，例如NRL、籃球（NBL）及足球（A-League）都是兩國之間的較量。

以NRL為例，賽會在4月決定在5月28日復賽，16隊（包括來自新西蘭的戰士隊，New Zealand Warriors）會進行20輪賽事，並在10月25日舉行總決賽。有關消息公布後，各隊開始復操，不過問題就接踵而來。

隔離、再隔離的困窘

第一個難題就是封城令，當時澳洲和新西蘭都實施嚴格封關措施，禁止外來人士人境，阻止病毒擴散。即使兩國簽訂《跨塔斯曼海旅遊協定》（Trans-Tasman Travel Arrangement，TTTA），互相容許對方公民到本國工作或居住，但受到疫情封關措施影響，來往兩國須面對為期14天的隔離觀察。即是說，新西蘭戰士隊要到澳洲比賽，就要先到當地隔離，回國後再隔離14天，即是前後一共28天。

對於戰士隊而言，每次到澳洲比賽前後需時近一個月的安排極不合理，於是他們決定在賽季完結前暫時「定居」新南威爾斯省中岸城市高士福（Gosford），並自5月3日起到新省西北的鄉村音樂城鎮譚沃思（Tamworth）隔離，但獲准在這段期間進行練習。惟職球員被迫承受與新西蘭的家人分隔接近半年之苦。

新西蘭戰士隊在5月初飛抵澳洲城鎮譚沃思，按照政府規定隔離14天，但獲准集訓。（Getty Images）

不過，澳洲本土的NRL隊伍亦面對同樣情況，各省都實施不同的抗疫措施，例如三屆冠軍墨爾本風暴（Melbourne Storm）所在的維多利亞省，當局禁止10人以上的聚會，意味該隊的32名球員及18名職員無法練習，於是球隊選擇走「灰色地帶」，跨省到新南威爾斯邊境城市奧爾伯里（Albury）集訓。

墨爾本風暴在市內AAMI球場訓練，但受到疫情影響，球隊的訓練計劃一波多折。（Getty Images）

這個舉動獲新省及奧爾伯里市長歡迎，卻遭到市議會以沒有事先徵詢他們為由反對，並禁止風暴隊使用市政府轄下的設施。幸好維省政府及後放寬措施，球隊得以重返墨爾本。

「旅遊泡泡」成解決方案

從這兩隊的遭遇，將來體壇在抗疫措施仍生效下舉行跨國賽事，須考慮到：第一、球隊到外地比賽時的安排，例如英國及愛爾蘭有意向入境旅客實施強制檢疫制度，運動隊伍是否獲豁免勢成疑問；第二、風暴隊的情況反映「各處鄉村各處例」的問題，或可能會在美國發生，例如能否到疫情較嚴重的紐約州作賽而不受限制等。

穿上保護裝備坐飛機成為今日空中交通的常態，不過推出「旅遊泡泡」後，大家外遊時會否感到較為安心而減輕裝備？（Reuters）

目前各國都紛紛研究重開邊界後的旅遊措施，澳洲和新西蘭提出的建議可能成為新潮流，新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）月初獲邀參加澳洲的內閣會議後，與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）達成共識，兩國將會合組「旅遊泡泡」（Travel Bubble），即是建立安全走廊，容許兩國民眾無須接受檢疫而自由往來，並會視乎疫情，讓其他疫情較輕微的地區加入。

澳洲和新西蘭對「旅遊泡泡」充滿信心，這不但可以促進兩國旅遊交流，象徵走出疫情困境，促進經濟。而體育賽會亦可參考有關機制，減少賽事被迫中止的風險。

「You針」不等於「I針」

話回NRL，重開比賽的另一條件，就是所有職球員都要遵守嚴格的生物安全（Biosecurity）指引，當中包括接受流感疫苗。賽會在7日表示，有97%的職球員已接受疫苗，但有多名球員，包括黃金海岸的Bryce Cartwright等反疫苗人士表明拒絕，他們沒向NRL提出豁免（宗教或醫學等理由），有隊友和圈內人士認為Cartwright的決定沒有問題，指這是每個人的自由。

Bryce Cartwright的反疫苗立場，險令他遭賽會禁賽。事件亦反映將來新型肺炎成功開發時，抗拒的風潮或會再次出現。（Getty Images）

Cartwright等人的「抗旨」其實並非全球首宗，例如在2019年初美國爆發麻疹疫情時，很多人相信「疫苗會導致自閉症」的網上傳言，加上不少名人的反疫苗立場，導致拒絕接受疫苗的人數急升，當時香港亦曾一度出現反疫苗運動。

總理莫里森等官員則不認同Cartwright的決定，他表示自己擔任社會服務部長時，率先提出「不注射，不比賽」的政策，更認為Cartwright應被禁參賽。新南威爾斯省衛生部長哈澤德（Brad Hazzard）則呼籲這些反疫苗的球員以太平洋鄰國薩摩亞（Samoa）作為前車可鑑，當地正是疫苗接種率偏低，造成麻疹的死亡率甚高。

Cartwright最後以醫學理由申請豁免，避過遭球會開除、損失45萬澳元年薪的厄運。可是假如將來針對新型肺炎成功開發和普及後，難保「抗旨」的情況再次出現。

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