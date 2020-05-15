日本小學生防疫在家自學3D繪圖　神還原《鬼滅之刃》無限城獲瘋傳

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）全球大流行，許多國家目前還是處於緊急戒備的狀態，學校和企業都暫停上班上課，避免擴大傳染風險。對此，日本有小學生趁學校停課的時間，在家自學3D繪圖軟體Blender，並畫出當紅動漫《鬼滅之刃》當中的無限城場景，而該位小學生的父親也在個人Twitter發文分享此事，引來不少網友留言稱讚。

竟出自小學生之手還要無師自通 點圖放大瀏覽他製作的《鬼滅之刃》無限城：

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這位小學生的父親在Twitter發文，表示兒子趁小學關閉的期間，在家觀看YouTube學習3D繪圖軟體Blender，並利用此軟體畫出了「鬼滅之刃」當中的無限城場景，只見這位小學生畫出的圖與動漫原作極為相似，空間裏的榻榻米、樓梯等景物與原畫相當一致，原PO相當敬佩兒子，表示自己也想畫一張圖，但背景要描繪出來相當困難，自己用3D繪圖反而使背景變得一團糟。

貼文一出後，引起網友熱議，許多人紛紛留言稱讚原PO兒子，表示「你兒子有無限的可能」、「小學生？如果可以做成這樣已經可以幫專業人士工作了」、「太有才了，反觀我到底在做什麼」、「作品質量也很棒，這是兒子自學成才」、「配色和光源用的棒極了」、「才能和年齡無關，這個作品再次提醒我這點」、「未來太有前途了」。

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