韓國智庫指朝鮮部分領域人權狀況有改善　惟指平壤廣泛執行死刑

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韓國國際廣播電台報道，韓國統一研究院（編按：韓國智庫）在5月12日公布的《2020年朝鮮人權白皮書》中指出，朝鮮居民的生存權仍然無法得到保障。

據透露，朝鮮政府隨意且廣泛地執行死刑，導致朝鮮居民人權無法得到保障。朝鮮對於涉嫌毒品交易、觀看和傳播韓國影像製品、殺人等行為進行公開處決。（編按：私藏《聖經》者亦在此列，會被處以極刑。）

令人注意的是，最近幾年朝鮮對毒品交易和傳看韓國影像製品的居民執行死刑的比率不斷增加，且朝鮮正不斷強化對上述行為的管制。

《2020年朝鮮人權白皮書》指出，與過去相比，朝鮮部分領域的人權狀況得到改善，比如公開處決的情況較以前有所減少，且在公開處決場所動員居民圍觀的情況也比以往少了很多。

但白皮書指出，上述情況是朝鮮執行公開處決的次數實際在減少，還是秘密執行死刑的次數在不斷增加，尚不得而知。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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