【新冠肺炎】宣明會：疫情使400萬女孩未來兩年面對童婚危機

世界說
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新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球經濟，世界宣明會（World Vision）5月15日表示，由於疫情大流行關係，未來兩年將有高達400萬名女孩面臨童婚危機。

宣明會表示，疫情加劇全球貧困問題，可能促使很多家庭提早安排女兒結婚，該組織稱，疫情危機有可能嚴重打擊他們數十年來為終止童婚所作出的努力。

來自非洲尼日爾的女孩伊迪（Zali Idy）2011年時結婚，當時年僅11歲，圖為2012年她向外界分享自己的故事（美聯社）

該組織代表、關注童婚議題的專家霍爾（Erica Hall）表示，當遇到衝突、災難或病毒大流行等危難，童婚個案就會上升，她稱「若果我們現在不開始考慮如何預防，那就會太遲。我們不能等到健康危機過去之後才作出行動。」

另一方面在疫情下，很多學校關閉，反童婚組織在封城期間更難運作，也會加劇出現童婚的風險。在疫情期間，少女懷孕個案也有可能上升，增加童婚機會。

路透社報道，在全球範圍內，估計每年有1200萬名女孩在18歲之前結婚，即是每3秒鐘就會有一位女孩是童婚。聯合國上月一份報告預計，疫情有可能導致未來10年內增加1300萬宗童婚個案。

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