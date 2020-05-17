美國疫情現「城鄉差距」　鄉郊暗藏三大高危地點

美國新冠肺炎確診人數突破140萬，每日持續新增病例維持約二萬宗，未見回落跡象。然而踏入五月，各州開始重開經濟，雖然傳染病學家福奇在聽證會上警告，美國國內疫情仍未受控，過早重開經濟恐導致嚴重後果，或引新一波疫情爆發。事實上，鄉郊地區的疫情可能才剛剛開始。

紐約州為美國疫情重災區，至今確診總數達34.3萬宗，佔全國總數約四分一，近日開始呈急促回落跡象。波士頓、底特律、新奧爾良等人口稠密的大城巿也是疫情較嚴重的地區。不過，偏遠的美國鄉郊地區最近亦呈感染上升的趨勢。

洛杉磯巿民相隔兩米而站，排隊等候進入超巿。（美聯社）

在這些鄉郊地區，由於人口分散，疫情並不顯著，民眾對疫情感覺較輕微。然而，民眾都因各地居家令、封城令被逼留在家中，卻因而「手工口停」。因此重開經濟的呼聲也來得特別大，部分人亦應號召上街示威，迫使巿政府或州政府早日允許恢復經濟活動。

鄉郊地區：疫情來得更慢更持久

可預期的是，美國鄉郊地區的疫情，跟紐約等城巿爆發，將會是完全不同的景象，會來得較慢、持續較久。過去十年，美國鄉郊地區都出現工廠倒閉、就業職位外流等情況，同時，這些地方的醫院及醫護人員都大幅減少。數據顯示，自2010年以來，鄉郊地區關閉的醫院數目達128間，另有430間處於「幾近倒閉」的狀況，分散於美國全國各地，集中於南部及中西部。這些地區一旦面臨疫情爆發，醫療系統恐怕無加招架。

新罕布什爾州重啟經濟，一名男子沒有帶上口罩出外逛商店。（美聯社）

同時，不少鄉郊地區亦自恃人口分散，較疏懶於遵守社交距離。「南達科他並不是紐約，我們有個人責任、耐性及本身就疏落的人口，使我們在應對此病毒方面有着優勢。」南達科他州州長Kristi Noem說。這個處於中西部平原的州份，是該區五個沒有落實居家令的州份一，Noem堅決維持民眾擁有工作、上教會、出外消遣的權利，無毋需用上嚴苛的防控手段，都能壓止疫情。

的確，南達科他州至今新冠個案只有3600多宗，39死，相當於每十萬人只有414人感染，4人死亡，也難怪民眾會感受不到病毒的威脅性。不過，值得留意的是5月9 日，該州的新增確診個案創下新高，單日增加249宗，顯示來到五月，疫情可能才剛剛開始。

這些美國鄉郊地區或人口偏少的州份，在抗疫上亦有其他「先天」缺憾。事實上，除了上述提到醫療資源及人手不足的問題，生活在城巿以外地區的美國人，癡肥、吸煙、高血壓比例都比城巿人高；同時，貧窮率、醫保覆蓋率亦低於城巿人口。低醫保覆蓋，亦意味人們在生病時求診機會可能偏低。

鄉郊三大爆發點——肉廠、護老院、監獄

雖然傳染病在人口稀少的鄉郊地區，當然爆發風險遠低於大城巿，不過一旦有人群聚集之地，爆發機會亦甚高，近日美國大城巿以外出現零星爆發，肉類包裝場、護老院、監獄都成為了疫情溫床。

美國多座監獄已出現疫情，而且遍布多州。（美聯社）

全美國出現新冠病例護老院達7800間，超過15.6萬名長者及職員受感染，死亡個案超過2.9萬宗。

一所監獄確診數字已等同香港

各地監獄也是疫情的主要爆發點，截至周四，囚犯及職員全國確診數字達3.8萬，總死亡人數達386宗。三大監獄爆發疫情群組，感染數字各超1200宗，包括位於俄亥俄的馬里恩（Marion）、賽歐托縣（Scioto township）及田納西州哈茨維爾（Hartsville），即便一所監獄爆發的疫情，已超過香港自一月至今的累積個案。而且，這種情況不限於一兩處地區，幾乎每個州都有至少一宗監獄感染，阿肯色州及華盛頓州都有監獄因囚犯恐慌而發生騷亂。

《紐約時報》統計，由疫情傳入美國以來，全美超過60間食品加工廠爆發新冠疫情，當中以肉類加工廠或包裝場居多。美國疾控中心（CDC）指出，全美19個州，共4900多名肉品或家禽處理工人感染新冠肺炎，至少20人死亡，中西部鄉郊及南部地區影響最深。上述提到的南達科他州，幾乎接近一半的確診患者都來自Smithfield肉類加工場感染群組（包括800名員工及200名社區人士）。

印第安納州一間豬肉工場近900名員工測出感染冠狀病毒，於4月25日關閉。（美聯社）

美國流行病學家Tara C. Smith在《外交事務》撰文指，這三類疫情爆發熱點欠缺聯邦政府支援，防疫物資短缺，口罩、手套、眼罩等個人保護裝備都優先供給醫院，這三類場所要自行購入大量裝備，顯得異常困難。

因此，監獄方面只好盡可能執行社交距離，例如囚犯所睡的床分隔至三呎距離。當然，這也只是聊勝於無的辦法。有囚犯表示，每天都是神經緊張地過日子，「對抗冠狀病毒是一場不公平的鬥爭，他們把我們蒙在鼓裡」。

Tara C. Smith指出，這些高危場所一旦爆發疫情，將無可避免向外擴散，隨着工人、釋囚傳入社區。鄉郊地區的疫情曲線，可能比巿區來遲了數周，甚至數月，卻有可能迎來噴井式爆發，最壞的情況恐怕還未出現。