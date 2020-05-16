僅限抗疫模範生的「旅遊泡泡」　旅遊寒冬的一把及時火？

在抗疫進度良好的澳洲及新西蘭，領袖共同討論兩國重開航空通路的可能性，計劃容許對方公民在接下來的夏日旺季到本國旅遊，稱之為「跨塔斯曼旅遊泡泡」。這個「旅遊泡泡」（travel bubble），會是各國旅遊業短暫復興的佳音嗎？

兩國應對新冠肺炎的成績有目共睹。截至本周五（15日），澳洲和新西蘭的確診數目分別是7,019宗及1,498宗；死亡人數分別是98人及21人，疫情相對受控。兩國亦陸續放寬國內的封鎖禁令。

有鑑及此，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）和新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）日前公布有意容許對方公民在接下來開始的夏天旅遊旺季期間，到訪本國，希望互惠互利，促進本國受疫情影響下的經濟復甦。

新西蘭總理阿德恩沉着應對疫情，抗疫成績有目共睹。（Getty Images）

澳紐互助 旅遊寒冬中送炭

雖然澳洲和新西蘭相隔闊達二千公里的塔斯曼海（Tasman Sea），但它們有着全球其中一個最緊密的雙邊國際合作關係，譬如澳洲護照持有人可以免簽證到新西蘭無限期旅遊和工作，反之亦然；新西蘭有接近40%的海外旅客、超過20%的國際旅遊收入來自澳洲，澳洲則有約15%海外旅客、超過5%的國際旅遊收入來自新西蘭。

正正因為疫情關係，兩國的旅遊業收益大幅減少，甚至陷入停頓。若然，兩國總理最終達成協議，確保公共衛生安全的前提下，互相開放旅遊，形成只限兩國的「旅遊泡泡」，將為當地因疫情而催生的旅遊旱季帶來及時甘露。

澳洲旅遊業協會的行政總監Simon Westaway認為，兩國之間協定的「旅遊泡泡」，是目前可見將來能夠激活澳洲旅遊業的唯一可行方法。

悉尼歌劇院冷清已久，可會迎來「旅遊泡泡」下的新客人？（Unsplash/Liam Pozz）

不過，有部分業界人士對「旅遊泡泡」的成效不太樂觀。新西蘭旅遊協會Tourism Industry Aotearoa（TIA）行政總裁Chris Roberts認為，協定「旅遊泡泡」無疑可刺激疲弱的本地旅遊業，重新創造工作職位，但不能過份期望澳洲旅客的數目會回復到疫情前的水平，因為他相信很多澳洲人在疫情下，仍然只會選擇留在國內旅遊。

在「跨塔斯曼旅遊泡泡」一詞出現後，相關討論亦擴展至「旅遊泡泡」應否包含鄰近的太平洋島國。

應該接納太平洋的鄰居們嗎？

基本上，由於各個太平洋島國在疫情初期已經實施嚴厲的封鎖措施，禁止海外旅客入境。截至本周四（14日），關島、斐濟、巴布亞新幾內亞、新喀里多尼亞等地，僅錄得單位至雙位數確診數字；確診最多的法屬波利尼西亞也只有60宗；著名旅遊熱點薩摩亞，更是全球極少數未有確診病例的國家之一。

雖然在公共衛生角度，太平洋島國的防疫工作似乎做得優秀。然而，當地旅遊業界人士卻大吐苦水。因為國際旅遊幾乎完全停頓，意味着沒錢養家糊口，連吃飯的嘴巴也要跟着停頓。

所以，雖然新冠肺炎疫情未波及太平洋島國，但因疫情而停頓的全球旅遊卻為當地旅遊業帶來前所未有的衝擊。

↓ 太平洋島國的優美人文自然風光 ↓

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澳洲國立大學（ANU）發展政策研究中心總監Stephen Howes認為，「跨塔斯曼旅遊泡泡」應該包括這些太平洋島國。

「對於很多人來說，這是困難時期。有很多人已經返回農村……人們正在掙扎求存。」Howes說道。

不過，新西蘭總理阿德恩認為，將計劃擴展至太平洋島國前需要慎重考慮。

去年，薩摩亞本土爆發麻疹疫情，感染超過5,600人，奪去83人的性命，當中大部分是小童。無疑，太平洋島國的醫療系統及公共衛生條件較差，一旦來自澳紐的旅客無意將傳染能力極高的新冠病毒帶入島國，當地醫療會否崩潰？這難免令人擔心。

薩摩亞景致怡人，是熱門太平洋旅遊島國。（Adli Wahid／Unsplash）

移植「旅遊泡泡」大計

不過，類似「旅遊泡泡」的計劃能否讓其他同樣防控得宜的地方參照呢？

Chris Roberts認為，一旦「跨塔斯曼旅遊泡泡」實驗成功，並行之有效，政府可以考慮把「旅遊泡泡」擴及台灣和香港等防疫成效相對顯著的地區。加上台港兩地的醫療水平先進，不會有類似太平洋島國之公共衛生考慮。加上她們也是與澳紐兩國相對較接近的地方。所以，Chris Roberts的提議不無道理。

《金融時報》的觀點評論文章同樣讚揚「旅遊泡泡」大計，認為抗疫工作成效均等的地方，可以協作創造一個「安全旅遊區域」──這不失為休閒或商業旅遊回歸至疫情前水平之前的一項權宜之計。

不過，文章也提到計劃的漏洞。譬如若某國與疫情風險較大的第三國締結協議，那麼這個「安全旅遊區域」也許會破裂，未必再「安全」。

歐洲疫情逐步緩和，不少國家考慮有限度開放跨境人員流動。（路透社）

說時遲那時快，人員交流頻繁、疫情亦相對穩定的波羅的海三國──拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞，日前便參考了澳紐這套「旅遊泡泡」方式，容許三國公民自5月15日起自由流動，波羅的海版的「旅遊泡泡」率先啟動。

究竟這種只限特定國家的雙方旅遊協議模式，能否應用到其他地方，作為加速在地經濟復甦的疫情下權宜之計呢？且看波羅的海，或日後澳紐的「泡泡」表現如何。