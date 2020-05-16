【新冠肺炎・日本】疫情停上班上學減壓力　自殺率大跌成意外得着

英國《衛報》報道，日本4月自殺率較去年同期下降20%，為5年最大跌幅，專家指出，原因可能是新型冠狀病毒肺炎疫情導致學校停課、許多上班族居家辦公，人們有更多時間與家人相處。

日本4月有1,455人自殺，較去年同期減少359人。受疫情影響，約四成防自殺組織暫時關門或縮減工時，令人擔心有自殺傾向者可能缺乏援助。

【相關圖輯】日本人冇得返工返學自殺率反而下降？看看專家怎麼說：

+ 4 + 3 + 2

日本近年自殺率雖下降，但學童尋死有增加趨勢，原因包括校園欺凌等，每年4月新學期開始，對一些人來說更是莫大壓力。不過，日本3月起停課至今，可能暫時減輕學生的壓力。

至於成年人，生命熱線聯盟電話諮商部前主任齋藤之夫指出，他們在國家危機和災難時期，往往不會想到自殺。經常超時工作的通勤上班族人數大減，也可能導致自殺率下降。

【相關圖輯】新冠肺炎｜日本京都最新影像曝光 清水寺金閣寺嵐山現在怎樣？（點圖放大瀏覽）：

+ 24 + 23 + 22

【相關圖輯】新冠肺炎｜疫情下的原宿秋葉原及其他日本旅遊熱點前後對比圖（點圖放大瀏覽）：

+ 19 + 18 + 17

延伸閱讀：

糗！巴西總統開視訊會議 與會者洗澡忘關鏡頭被抓包

阿富汗婦幼醫院遇恐攻 出生3小時女童中彈奇蹟存活

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】