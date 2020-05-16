【慾罷不能】封城太久寂寞難耐？　荷蘭建議單身人士找性伴

最近流行的真人騷節目《慾罷不能》（Too Hot to Handle）似是為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情度身訂造：血氣方剛的男女一個月內禁絕所有形式的性行為，連接吻也不能。情況就似封城期間的減少社交接觸措施。 永遠保持距離，怎能談情說愛呢？荷蘭有人不滿政府未有為單身人士提供性愛指引，政府於是在5月14日公布修訂，反其道而行鼓勵單身人士尋找性伴侶。

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荷蘭自3月23日起實施減少社交接觸措施，政府形容為「智能封鎖」。有關規定遠比鄰國寬鬆，只要符合1.5米的社交距離指引，容許住所有最多三名訪客。

國家公共衛生與環境研究所修訂指引，建議沒有永久性伴侶的人士和志趣相投的人，在取得雙方滿意的協議下發生性行為。研究所指，「單身（人士）想有身體接觸是很合理」，同時警告應該管理親密行為的風險。

研究所建議，雙方應該討論如何進行性行為，「例如，只要沒有病，便可以與同一人進行身體或性接觸（例如摟抱夥伴或性夥伴）。與這位人士做好安排，協定雙方各自將約會的人數。約會的人愈多，（傳播）病毒的風險愈高。」

如果交往中的對象患有新冠肺炎或者正在接受隔離，研究所建議不要和隔離人士發生性行為，「可以在保持距離的情況下自己或跟別人做愛」，例如說色情故事，或一起自慰。

對於早前政府的指引忽略單身人士，專責撰寫性別議題的記者迪茨（Linda Duits）於《誓言報》（Het Parool）發表評論文章，嚴厲批評政府，指性愛是人權。她寫道，「親密和身體接觸不是奢侈品，而是基本需要」，「如果我們從愛滋病疫情學到了什麼，那就是不發生性行為並非一個選項。」