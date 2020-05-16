德國咖啡店創意抗疫　客人戴「竹蜻蜓」帽保持社交距離

新冠肺炎（COVID-19）在全球肆虐，各國要求民眾保持社交距離，德國有一間咖啡店就發揮創意，讓顧客戴上特製的帽子抗疫，看上去像有一把大型的《哆啦A夢》道具「竹蜻蜓」放在頭上，不單保證每人保持距離，搞笑場面更引來不少網民讚賞。

咖啡店店主5月10日在Facebook貼出照片後，引來眾多網民好評（Facebook@Cafe & Konditorei Rothe）

這間名為羅特斯咖啡店（Cafe Rothe）位於德國北部施韋林市（Schwerin），由於當地5月9日開始放寬封城措施，食肆得以重開，民眾也紛紛外出享受好天氣。

這間咖啡店不但張貼「保持社交距離」的標語，更突發奇想，特別設計一款帽子讓客人防疫，就是在一頂草帽上再交叉綁上兩條長塑膠棒，讓客人肯定時刻保持1.5米的社交距離。店主羅特斯（Jaqueline Rothe）也對此很滿意，認為是最讓人開心的抗疫方法。

德國自5月初起漸漸放寬限制社交措施，包括5月4日起已重開遊樂場、博物館及教堂等，德國足球甲級聯賽也會在5月16日起復賽。截至5月16日，當地全國累計173,772宗確診，累計7,881人染疫病逝。

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