【新冠肺炎】囚犯 — 疫情下被遺忘的一群

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情在全球爆發近半年，至今導致超過464萬人受感染、逾31.2萬人身亡。不少死亡個案都是來自養老院而引起外界關注時，各地監獄在疫情下的狀況卻遭到忽略，甚至可能成為另一個散播病毒的溫床。

疫情影響監獄囚犯的消息，早在3月初已經傳出，伊朗曾宣布暫時釋放5.4萬名囚犯，當地在囚伊朗裔美國人納馬齊（Siamak Namazi）代表律師指，納馬齊的囚室有囚犯確診感染，很多其他不適囚犯要求接受檢測但被拒，監獄內亦只得有限消毒用品。

監獄成為另一個病毒溫床

事實上，納馬齊的遭遇不限於伊朗，美國紐約亦有監獄爆發疫情，韓國監禁前總統朴槿惠及「N號房」主腦趙主彬的首爾看守所，就有一名獄警從「梨泰院群組」受到感染，導致獄內超過270名囚犯和工作人員須接受病毒檢測。

新型肺炎：多國監獄相繼爆發疫情，以美國為例，截至5月5日，全國的聯邦監獄有2,066人確診，比4月25日的730人增加超過2倍。（AP）

疫情導致人心惶惶，即使各國政府和專家呼籲大家遵守社交距離等措施，可是在與外界隔絕的監獄內，這些措施根本就是空談，囚犯因而要求改善環境，不希望成為疫情的犧牲者。

環境過度擠迫 囚犯：與等死無異

以拉丁美洲為例，在過去數月，巴西、秘魯、委內瑞拉等國家的監獄都爆發騷亂，起因都是與疫情有關。當地監獄長期人滿為患，再加上政府的撥款不足，本身已經成為詬病。一旦有病毒由獄警或探監人士從外界傳入，擠迫的環境勢令疫情一發不可收拾，因此「不想死」就成為囚犯冒險逃亡、甚至是引起暴力衝突的理由。

新型肺炎：秘魯首都利馬一間監獄在4月27日發生騷亂，囚犯抗議當局沒採取足夠防疫措施，事件導致多名囚犯喪生。（AP）

哥倫比亞首都波哥大（Bogota）以南的一間監獄至今錄得近900宗確診個案，佔全國總數超過7%，網上流傳獄內情況，見到數十名囚犯被困在細小的空間，其中不少人都沒戴口罩。一名囚犯表示，當地執行死刑屬違法，但他們現在的處境與等待死刑無異。

疫情間接令囚犯「斷糧」

另一方面，人權觀察（Human Rights Watch）指出，監獄內的饑荒問題嚴重，這歸咎於物資不足外，獄方亦故意不提供食物，家人和親友的援助就成為囚犯糧食的主要途徑，但以委內瑞拉為例，當局在3月以抗疫為由，禁止民眾探監，變相打擊囚犯的飲食，令他們不滿而發起連場抗爭。

新型肺炎：環境惡劣、探監次數受到限制等，成為巴西瑪瑙斯（Manaus）一間監獄內囚犯發起騷亂的理由。而類似的場面在全球多國都不斷發生。（AP）

這些示威以流血收場，當局向囚犯開火，造成多人死傷。即使檢察部門之後宣布起訴監獄長及獄卒，類似的悲劇或會繼續在各國發生。 人權觀察認為，當局應利用這場疫情，認真面對監獄擠迫問題，防止病毒散播，造成社區二次爆發疫情，令本身嚴重受壓的公共衛生系統雪上加霜。

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