妙計保持社交距離下做彌撒　美國天主教神父拿水槍向信徒射聖水

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美國密西根州底特律區天主教教堂為了在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情中仍然保持復活節的傳統，用水槍向民眾噴射聖水。

英國《衛報》報道，St Ambrose教堂在社交媒體上張貼的照片顯示，神父Timothy Pelc站在教堂外，戴着口罩、防護面罩和手套，拿着水槍向民眾車子內噴射聖水（點圖放大瀏覽）：

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這個舉動是為了在疫情期間依然延續復活節傳統。其中一張照片顯示，神父Pelc站在民眾車後方，對着後車箱內的花籃噴射聖水。他表示，他的想法很古怪但是大眾普遍能夠接受。

這些照片雖然是在復活節時拍下，但最近才在網絡上爆紅，還被網友製作成memes圖。

神父Pelc向BuzzFeed新聞表示，當用水槍噴射聖水的照片在網絡上流傳時，他有點擔心梵帝岡會怎麼想，不過，他表示目前還沒有聽到任何風聲。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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